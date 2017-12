Elisa Hospitaleche tuvo una buena performance en el Ironman de Mar del Plata

Con más de 1200 atletas inscriptos, el Ironman, que por primera vez se realizó en Mar del Plata, tuvo la participación de los tresarroyenses Elisa Hospitaleche y Sebastián Carella. El ganador fue el estadounidense Matt Chrabot, quien empleó un tiempo de 8h19m57s en completar los 3.8 km de natación, los 180,2 km de ciclismo y los 42,2 km de pedestrismo.

En esta edición 2017, los más de 1200 inscriptos de 36 países (más de 900 fueron argentinos) agotaron los cupos y le imprimieron color a una verdadera fiesta del triatlón. Hubo atletas de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Aruba, Australia, Bélgica, Brasil Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Checa, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Taiwán, Uruguay y Venezuela.

La tresarroyense Elisa Hospitaleche, quien empleó un tiempo de 12 horas 39 minutos y finalizó 10° en su categoría y 50° en la general de damas, dialogó con LU 24 y dijo que “el clima no ayudó, hizo mucho frío, hubo mucho viento cruzado pero bueno, se pudo terminar que es lo importante. Anduve bastante bien para ser que he tenido un año complicado con temas de salud”.

“Es mi sexto Ironman, de todos los que he hecho es el más duro, se nota en los tiempos ya que la elite tardó 20 o 30 minutos más que otro Ironman. El mar estaba tranquilo pero frío, generó condiciones climáticas bastante adversas” indicó.

“Había muchas delegaciones de distintas partes del mundo, éramos casi mil argentinos y había mucha gente de afuera. El evento fue transmitido en vivo todo el tiempo en ESPN y se podía seguir en vivo la performance de cada atleta en una página de internet”, agregó.

También estuvo presente Sebastián Carella, que hizo un muy buen tiempo y terminó en 10 horas 34 minutos, siendo el tresarroyense mejor ubicado.