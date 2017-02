Emocionada, la tía de Sandro Luna anunció que vuelven a Tres Arroyos

El joven Sandro Luna, quien fue víctima de un accidente de tránsito, ha experimentado una mejoría en su estado de salud y desde Bahía Blanca será trasladado en las próximas horas a Tres Arroyos para continuar con la recuperación.

“Hacia un día y medio que no se despertaba por la traqueotomía que le practicaron y por la que tuvo que ser sedado. Pero hoy a la tarde, a las 17, entré a verlo y estaba moviendo las piernas, me saludó levantando la mano y me miraba como diciendo qué estoy haciendo acá”, comentó con alegría a LU 24 su tía Ana de la Torre.

“Mañana le hacen el traslado. Él se emociona y está fuera de peligro”, añadió al tiempo que explicó que “tiene una complicación con los pulmones y recibe muchos antibióticos a causa de una infección”.

“Estoy muy agradecida con todo el personal y la gente que está en el Hospital Penna, los familiares de quienes están en Terapia Intensiva me han lavado hasta la ropa”, comentó.

De la Torre indicó que hoy también se acercó la mamá de Leandro Choque, el conductor del Peugeot 207 involucrado en el accidente ocurrido el pasado 2 de febrero en Ruta 3 y Sadi Carnot. “La señora Aurora se ocupa de los gastos de traslado y ellos están dispuestos a colaborar más allá de que no se les ha pedido nada”, indicó.

“Rocky” llegará al Hospital Pirovano y de ahí será derivado a la Clínica Hispano Argentina por decisión de sus hermanos.