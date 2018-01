Emocionado reconocimiento a 50 años de la primera caravana de Reyes en Bellocq

En la noche de este viernes, además de la tradicional caravana de Reyes Magos , en San Francisco d Bellocq se homenajeó a quienes han formado parte de la misma desde hace cincuenta años, cuando en 1968 se decidió realizarla, lo que concitó el interés, tanto de residentes en la localidad, como de pueblos vecinos, que colmaron la Avenida Girado.

Alfredo Marino, quien participó desde el inicio en esta propuesta surgida de una subcomisión de Recreativo Echegoyen, cuyo presidente en ese momento era don Pedro Chedrese, relató aspectos de esta particular iniciativa, hecha “a pulmón” por quienes concretaron la idea.

Dijo Marino: “Fue muy lindo lo vivido ayer en San Francisco de Bellocq en la noche de Reyes, ya que hace 50 años se organizó la primera caravana por la subcomisión del Club Recreativo Echegoyen, y tuve la suerte de integrar en ese momento la comisión directiva, junto a un montón de gente que hoy no recuerdo, encabezada por don Pedro Chedrese, Gerardo Burmann, Jorge Holst, y ya son cincuenta años desde que me propusieron formar parte de la caravana, acepté, con 21 años, yo soy católico y me dio mucha adrenalina, participar del desfile, se me aflojaron las piernas, luego tenía que leer las cartas en la Capilla, e interactuaba con los chicos a quienes conocía y llamaba por sus nombres, preguntándoles si se habían portado bien”.

“Lo de ayer fue muy lindo, ya que quienes comenzamos éramos tres amigos de Bellocq, lamentablemente dos ya no están; fue muy lindo el reconocimiento, la gente reunida en el Club, luego hubo un hermoso baile, lo que da impulso para seguir; lo que pasa ahora es que con la tecnología que hay hoy día, supera todo, en ese entonces no teníamos maquillaje de teatro, pero estaba Segismundo Bilbao, que era multifunción: peluquero, pintor, fotógrafo, y llevaba una valija para maquillar, y Héctor Mendoza le decía que no le pusiera color “porque era morocho”, se usaba betún en aquellos tiempos”, recordó.

“Lo lindo es que se mantiene viva la ilusión de los chicos, y ayer fue muy lindo reencontrarme con Héctor Kuhlmann, que hoy día tiene ochenta años, y era quien llevaba los caballos y apoyaba, gente que le gustaba hacer las cosas”, expresó Alfredo.

“En el ´68, cuando se hizo la primer caravana nos vimos desbordados, se llenó la Avenida Girado porque vino la gente de Claromecó y Orense, y por dos o tres años fuimos el centro de la región, hasta que esas localidades decidieron también hacer lo mismo; era una multitud que ponía la piel de gallina, yo quiero agradecer a quienes organizaron el homenaje, vimos fotos que nos hicieron rebobinar recuerdos, fue emocionante”, agregó.

Finalmente, consideró que “estamos viviendo tan alocadamente y tan apresurados, por lo que es muy lindo poder hacer un parate, para poder tener un momento de diversión y de alegría; yo le agradezco la nota, a la radio, y a mis amigos José Luis y Silvia, Feliz Día de Reyes”.