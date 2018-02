Empieza a entrenar la Preselección U15 de básquet

La Asociación Tresarroyense de Básquetbol informó los 19 jugadores convocados a la Preselección U15 que representará al distrito en el Zonal de dicha categoría los días 24 y 25 de marzo en la ciudad de Olavarría.

Además del local y nuestro representativo, participarán Tandil y Necochea.

El combinado de Mar del Plata no jugará ya que organizará el Provincial en el primer fin de semana de abril.

La primera práctica es este jueves 22 de febrero en el gimnasio del Club Huracán, desde las 19 horas.

El cuerpo técnico está integrado por Agustín De Iraeta y Darío Frapiccini, como entrenadores, y Emanuel Marinangelli como PF. El coordinador de selecciones es Raúl Bianco.

LISTA DE CONVOCADOS

N° JUGADOR CLUB

1 Calvete, Valentín ARGENTINO

2 Gonzalía, Joaquín ARGENTINO

3 Sampedro, Bautista ARGENTINO

4 Pizzarro, Jeremías ARGENTINO

5 Sandoval, Jeremías ARGENTINO

6 Darcángelo, Genaro HURACAN

7 Hevia, Iván HURACAN

8 Goizueta, Sabino HURACAN

9 Otero, Ulises HURACAN

10 Bellingeri, Emanuel CPTA

11 García, Lucas CPTA

12 Bruel, Joaquín COSTA SUD

13 Sode, Bautista COSTA SUD

14 Rodríguez, Tobías ALUMNI

15 Weiman, Joaquín BLANCO Y NEGRO

16 Giunta, Luca BLANCO Y NEGRO

17 Denaro, Martín BLANCO Y NEGRO

18 Conti, Genaro HURACAN

19 Peralta, Juan Cruz HURACAN

ORGANIGRAMA DE PRÁCTICAS

FECHA HORARIO CLUB

JUEVES 22 FEBRERO 19 hs HURACAN

SÁBADO 24 FEBRERO 10 hs HURACAN

SÁBADO 24 FEBRERO 15 hs HURACAN

JUEVES 1 MARZO 19 hs C. DE PELOTA

SÁBADO 3 DE MARZO 10 hs C. DE PELOTA

SÁBADO 3 DE MARZO 15 hs C. DE PELOTA

JUEVES 8 MARZO 19 hs QUILMES

SÁBADO 10 DE MARZO 10 hs QUILMES

SÁBADO 10 DE MARZO 15 hs QUILMES

SÁBADO 17 DE MARZO 10 hs COSTA SUD

SÁBADO 17 DE MARZO 15 hs COSTA SUD