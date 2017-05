Empleados del peaje devolvieron 10.000 pesos a familia marplatense

El pasado 28 de abril, una familia que emprendió un viaje desde Mar del Plata hasta Rawson, Chubut, pasó en la madrugada del 29 por el Peaje ubicado en Cascallares y extraviaron allí, sin advertirlo, una cartera con documentación personal importante, además de 10 mil pesos. Esto, fue descubierto recién al llegar a Dorrego, cuando la policía les informó lo sucedido y les advirtió que todo se encontraba en poder de los trabajadores del Peaje, que gentilmente habían dado aviso de lo sucedido.

La familia, cuyos datos se desconocen, solicitó a través de las redes sociales que se difundiera la información a modo de agradecimiento, por tan importante gesto de honestidad y pidió a quien leyera el post, que los compartiera, para llegar así a los empleados tresarroyenses involucrados, que no solo no quisieron aceptar dinero ofrecido por quienes habían extraviado lo mencionado, sino que además pidieron disculpas por haber revisado la cartera para obtener información de la propietaria.

El post en Facebook dice lo siguiente: “el dia 28 de abril de 2017 comenzamos el viaje con mi familia desde mar del plata a Rawson; Chubut. Aproximadamente a las 3 de la mañana del sábado 29, pasamos por el peaje de tres arroyos, como el auto es bajo tuve que abrir la puerta para poder pagar. En esa acción y sin darme cuenta se me cayó la cartera. Tenía además de todos los documentos y los carnets de la obra social, 10mil pesos que llevaba para pagar el flete que viajaba con los muebles de toda mi casa. Una hora más tarde de viaje (llegando a Dorrego) un patrullero nos paró diciéndonos que le habían avisado del peaje que tenían la cartera. Me la devolvieron con todo, intacta. Y todavía cuando fuimos a buscarla nos pidieron disculpas por haberla revisado para conseguir una forma de contactarnos, quisimos dejarles una recompensa que tampoco aceptaron. Entre el cansancio y los nervios del momento no pudimos pedirles los nombres a esos empleados que nos demostraron que todavía hay gente honesta dispuesta a ayudar.

Le pedimos a todos nuestros amigos de face que compartan esto así llega el agradecimiento a esa gente que nos ayudó desinteresadamente sin esperar nada a cambio”.

Cabe mencionar, que tiempo después se supo que los empleados que ese día estaban cumpliendo con su jornada laboral en ese horario eran: Pablo Vivas, Cajero; María Gabriela Dupuy, Cajera, y Rosana Gamio, Supervisora; esta última dio aviso a la policía sobre el hallazgo.