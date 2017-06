En 60 días se habilitará el sector de cirugía laparoscópica en el Hospital Pirovano

El director del Centro Municipal de Salud, Dr. Gabriel Guerra, confirmó en los estudios de LU 24 que dentro de dos meses se estaría habilitando en el Hospital Pirovano el sector para realizar cirugía laparoscópica.

“Esta consensuada con el equipo quirúrgico que se va a utilizar, están acordados los pacientes como para hacerlo y están comprados los dos equipos de esterilización para poder lanzarnos cuanto antes. Para hacer sobre todo la cámara de óxido de etileno hay que hacer una modificación edilicia que ya empezó, y también se compró el autoclave para la estilización”, dijo.

Higiene del Geriátrico

El Dr. Guerra también hizo referencia al Hogar Geriátrico que funciona bajo la órbita municipal y como un anexo al Hospital Pirovano. Aclaró que la higiene del geriátrico está a cargo de personas que pertenecen a planes de trabajo supervisados por quienes tienen más experiencia en este tipo de tarea y que se está trabajando para llevar a personal propio.

“La higiene desde inicios del año pasado se realiza a través de planes comunitarios que tiene la Secretaria de Desarrollo Social. Se intentó instruir a la gente y quedó la más competente para hacerlo, en el medio hubo contrato de gente para realizar el trabajo más específico de los pacientes y sobretodo la higiene de algunos sectores críticos, pero están bajo supervisión de maestranza del hospital y también de una persona que se puso de coordinadora de los planes comunitarios”, sostuvo.

Atención en la Guardia

Consultado sobre la problemática que existente en la guardia por la cantidad de gente que acude, indicó que “gran parte de responsabilidad es la falta de oferta en el sistema de salud porque voy a sacar un turno y tengo un turno dilatado y por lo tanto no me queda otra posibilidad que caer en un sistema de emergencia. Creo que la concientización pasa por una educación continua, permanente y reiterada porque no es un problema solo inherente a la guardia del Hospital Pirovano sino que es un problema inherente a cualquier tipo de guardia”.