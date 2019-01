En Alicante, España, Murió el cantante tresarroyense de tangos Cacho Soler

Esta mañana, en Alicante, España, falleció Cacho Soler, un destacado intérprete de nuestra música ciudadana, hijo de Tres Arroyos, quien comenzara en la recordada tanguería RE FA SI, en la calle Pedro N. Carrera, del recordado Pepe Sayes.

“Soy hijo único de Elvira Irene Carranza y Pablo Gabino Desiderio. Te quiero contar que curse la primaria en la Escuela Nº 5, Lavalle y Castelli, y estoy muy agradecido a mis maestras y maestros porque fue una enseñanza integral, compartida con los viejos y que me ha servido a lo largo de toda la vida. Mi club era del barrio, más conocido como La Nueva Estrella en Tres Arroyos, donde el potrero era el escenario mayor de todas nuestras aventuras y los primeros sentimientos” dijo en oportunidad de un reportaje realizado por el portal español Argentina es tango.

Relataba asimismo que “yo descubro el tango gracias a Pepe Sayes, dueño de la tanguería RE FA SI. Ahí entre copas y cantores tuve la oportunidad de "debutar" con “Estrella”, un tango de Casinelli si mal no recuerdo. Los espejos en los que yo me miraba y sirvieron de trampolín para mi carrera eran Roberto Schmidt, Juan Carlos Jalle, Mateo Flecha, Jorge Herrera, Hugo Bernaola y seguramente dejaré en el tintero algunos más tan importantes como los mencionados”.

Luego vendría el paso hacia Buenos Aires, buscando la suerte, llevando al tango en el corazón; su llegada nuevamente a Tres Arroyos para estar en la Fiesta Provincial del Trigo, cantando su “Milonga de Tres Arroyos”, un domingo 8 de marzo, cuando la misma se hacía en el centro, siempre llevando en el alma la música de Buenos Aires. “Era una asignatura pendiente” decía.

Cantó con intérpretes famosos y no tanto, pero siempre aprendiendo, como le gustaba, se hizo amigo de la familia del Polaco Goyeneche, de Gabriel Soria, integrante de la Academia Nacional del Tango, y junto a grandes maestros creaba sus propios temas, entre los que siempre recordaba a su querida Milonga, hecha para su pueblo, que al momento que se fue de gira hacia la luz en este enero, añoraba seguramente, o una que le dedicó a “Tito” Otero, “A Peine y a tijera” vinculada a su profesión de peluquero y coiffeur, su amigo de siempre.

Llegó a España para participar de un festival en Murcia y se quedó seis años. Luego vino Alicante, una ciudad con mar, cosmopolita y buen clima, como le gustaba definirla. A su lado, María Eva, su compañera de toda la vida, hija de los Pacheco, de Estación Vásquez.

“Rico no es el que más tiene sino el que menos necesita” era una de sus frases preferidas, y era amigo de los amigos, de esos que no olvidan, a pesar de la distancia.

La noticia de su fallecimiento se divulgó por Facebook en las primeras horas del lunes.