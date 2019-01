La vecina Alicia Errea de Jensen envió a LU 24 una nota con pedido de publicación para destacar que “en Balneario Orense también pasan cosas buenas”.

El texto es el siguiente:

¡¡¡En Balneario Orense pasan tantas cosas…!!!

Lamentamos profundamente el hecho de que un cuatriciclo atropellara a un turista; rogamos a Dios por su recuperación total. También lamentamos la presencia de medusas o aguavivas. Pero en Brio. Orense descansa, pasea y toma sol mucha gente local, de la zona y de distintos lugares de nuestra Argentina y otros países.

El pequeño Balneario tiene:

1) Recepción y atención al turista.

2) Servicio Municipal de riego y recolección de residuos

3) Atención policial en el Destacamento y durante todo el año.

4) Cuartel de Bomberos Voluntarios con equipamiento adecuado.

5) Biblioteca Popular.

6) Campings.

7) Casas y departamentos en alquiler.

8) Hotel con piscina propia y atención distinguida.

9) Casas de comercio en general. Supermercados. Carnicería. Comedores. Bailables. Casas de Artesanías. Pesca. Recuerdos. Etc.

10) Servicio de Guardavidas.

11) Servicio médico.

12) Servicio de enfermería.

13) Iglesia con servicio religioso dominical.

14) El orden de las anotaciones anteriores, no se rige por su importancia. Todo es importante cuando se lo necesita.

15) Disculpas si olvidé consignar algo.

Agrego que es un lugar seguro y tranquilo para todos, lo cual no nos deja inmunes de que “algo malo pase”.

La costa es amplia como todas las del distrito.

La Delegación Municipal a cargo del señor Eduardo Pecker y la gente que colabora en las tareas, lo hace con dedicación y esmero, dentro de las posibilidades climáticas y las herramientas con las que cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Orense, cumple muy buen servicio. La pequeña Iglesia luce adornada y cuidada. Lo mismo que la Escuela Primaria Nº 49 y la Gruta de Lourdes. La plaza luce cuidada e iluminada.

La placita de “Juegos infantiles” ha colocado nuevos elementos, con material reciclado, al igual que los asientos, en distintas lugares, también hechos el año pasado con elementos reciclados por un grupo de voluntariados solo por mencionar algunas cosas.

Los negocios de comidas, etc. prestan colaboración a la Dirección Municipal de Cultura, ofreciendo sus instalaciones para diversos eventos musicales y/o entretenimientos.

Para finalizar, un dato muy especial: somos pocos habitantes fijos durante el año pero hay servicios que no solo están en temporada, sino todo TODO EL AÑO.

Además, somos muy solidarios para ayudar, a veces con una simple información, con un dato sobre donde vive el gasista, el taller mecánico, etc. SOMOS DE PUEBLO y estamos felices de vivir aquí porque EN BALNEARIO ORENSE TAMBIÉN PASAN COSAS BUENAS”.