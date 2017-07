En campaña: Se conocen más propuestas de Cambiemos para las PASO

Los precandidatos a concejales Daiana De Grazia y Matías Meo Guzmán, en los estudios de LU 24 presentaron diversas propuestas con vistas a las PASO del 13 de agosto, entre las que destacaron la necesidad de incluir y concientizar a las madres para lograr una nutrición completa, “ya que no saben cocinar para poder nutrir a sus hijos”, según aseguró De Grazia, quien integra la Asociación Huellas al Futuro en nuestra ciudad y ahora se postula a ocupar una banca.

Dijo a su vez que “es necesario para que los chicos puedan desarrollar el cerebro, que cuenten con una nutrición adecuada; no estamos acá con casos críticos como en La Matanza o Lomas de Zamora pero existen”.

Meo Guzmán, en tanto, propuso “que las declaraciones juradas de concejales y funcionarios sean públicas, tal como sucede en Bahía Blanca y otros municipios de la zona”, y respecto a lo que recogen por parte de vecinos en cada “timbreo”, manifestó que “los reclamos son distintos dependiendo del barrio, aquellos más alejados reclaman servicios como gas o cloacas, en tanto en el centro no es tan puntual; la ciudad está linda y te lo dicen”.

Daiana De Grazia insistió respecto a la necesidad que la población cuente con esos servicios que reclaman barrialmente “porque no es menor la falta de servicios para incluir, por ejemplo al momento de bañarse, si no hay agua caliente, los chicos no se quieren bañar, tampoco se puede hacer una comida completa, son un montón de cosas que implican no tener servicios y, hay que mirar un poco más allá por lo que eso significa”.

También reeditó la idea lanzada hace tiempo atrás respecto a “generar mini polideportivos en lso barrios que no tengan clubes, para llevar el deporte y la cultura a los barrios, como manera de integrar a las familias y sacar a los chicos de la calle”.

Por su parte, Meo Guzmán se sumó al reclamo y necesidad de un mayor control de tránsito, para evitar accidentes, que en algunos casos han sido fatales.