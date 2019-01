En Chaves: las llevaron a la Comisaría por pintar consignas contra la violencia y ahora convocan a una pintada masiva

El 17 de enero último, alrededor de las 23, cinco mujeres, dos de ellas menores de edad, independientes e integrantes de la Colectiva Feminista de Adolfo Gonzales Chaves, se sumaron a una campaña nacional con las consignas “Amiga, ¿Llegaste?”, “Amiga, llegué”, y realizaron, según relatan en el Facebook de la organización, “ocho pintadas en el asfalto de las esquinas principales de nuestro centro, con la idea de problematizar el miedo que vivimos muchas mujeres y las disidencias sexuales cuando salimos a la calle, la inseguridad que nos genera vivir en este mundo por nuestra condición sexual y de elección de género”. Terminaron en la Comisaría y al parecer les iniciaron una causa judicial, por lo que a modo de protesta por esta situación, han convocado para este viernes 25 a las 19 en la plaza principal chavense, donde tienen previsto hacer una pintada masiva.

Según contaron en el sitio web Andaragencia.org, “al llegar el primer móvil les pidió que dejaran lo que estaban haciendo, en el segundo, llegó el jefe de la policía comunal, Héctor Arista, directamente para llevarlas a la comisaría, reforzado por un tercer patrullero. Las chicas les pidieron que dejaran ir a las menores de edad o esperaran a sus mamás que estaban en camino pero los agentes no escucharon. El grupo fue hasta la comisaría caminando después de negarse a subir a los patrulleros donde había sólo una funcionaria policial femenina entre todos los policías”. “Parece que la costumbre de pintar el asfalto ante diferentes eventos, como cumpleaños de 15, como celebraciones de campeonatos de fútbol y campañas de salud, no merece sanción ninguna, pero, nuestras consignas son motivo de detención policial y contravención”, difundieron desde la Colectiva en un comunicado.

Según relataron, “cuando las mamás llegaron a la comisaría el jefe comunal las increpó “con malos modos, nos habló de darle el ejemplo a nuestras hijas pero él no daba explicaciones sobre el procedimiento”, palabras que la agencia mencionada atribuye a Sandra, mamá de una de las demoradas e integrante de la Colectiva. “No estamos acostumbradas a que nos pasen estas cosas, y son hechos que nos llaman la atención porque no es la primera situación”, dice Sandra.

Al parecer, desde la Colectiva “se asesoran con un abogado e iniciaron una campaña para que cada vecino y vecina se apropie de las consignas propuestas y pinte el asfalto frente a sus casas. Además hablaron con la secretaria de seguridad del municipio para que la situación no pase desapercibida y ya pidieron autorización para la convocatoria de este viernes en la plaza donde se realizará una pintada masiva. La idea sigue siendo “problematizar el miedo que vivimos muchas mujeres y las disidencias sexuales cuando salimos a la calle, la inseguridad que nos genera vivir en este mundo por nuestra condición sexual y de elección de género”, afirman desde la organización, cuyas integrantes habrían sido citadas a declarar ante la justicia en febrero.

Fuentes: Facebook Colectiva Feminista de Adolfo Gonzales Chaves y Andaragencia.org