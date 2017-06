En Claromecó se volaron techos y hubo una fuerte crecida del mar (Video)

El temporal se hizo sentir en Claromecó, con la voladura de un techo completo en una casa en ampliación, en 19 esquina 30. Pero además, la fuerte crecida del mar acercó las olas prácticamente a los balnearios, causando algunos daños en decks de madera, especialmente en La Playita del Medio.

Desde el amanecer, el delegado Carlos Avila y personal del Ente Descentralizado recorrieron la villa, y según indicó por su parte el secretario de Desarrollo Social, Francisco Aramberri, no se produjeron inconvenientes de magnitud entre los vecinos. No obstante, se habilitó la Colonia de Vacaciones por si fuera necesario albergar alguna familia hasta resolver eventuales problemas en viviendas, aunque por el momento no había necesidad de evacuar a nadie.

En las demás localidades, todo normal

Más allá de la caída de árboles e inconvenientes en el servicio eléctrico, en las localidades del distrito no se registraron daños que perjudiquen a familias.

En Reta, Bomberos Voluntarios colaboraron con la delegación para resolver problemas generados por la caída de árboles. En San Francisco de Bellocq no hubo mayores contingencias, de acuerdo a lo informado por Aramberri.

En Orense no hubo salidas de los Bomberos, pero se cayeron algunos postes de luz. En Micaela Cascallares se registró la voladura de un techo, y se trabajaba para resolver la situación.