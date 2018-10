En difícil situación, trabajadores de la ex Laso acuden al interbloque peronista

Trabajadores de la ex Laso acudieron al interbloque peronista, y piensan reunirse también con otros ediles, para plantearles necesidades que tienen que ver con afrontar las facturas de servicios públicos y la compra de elementos básicos como pañales y medicamentos, toda vez que no les han pagado la última quincena ni el salario a los mensualizados. Juan D’ Annunzio, asesor gremial del Sindicato de la Alimentación, advirtió que “la empresa 3 Arroyos no nos ha pagado la última quincena, había comprometido el pago de la mitad como sí lo hizo en la planta de Pilar pero nadie da la cara y el dinero no se acreditó. Hemos venido a pedirles a los concejales que se reunan con nosotros en la planta, y además que nos ayuden a gestionar subsidios para hacer frente a servicios como luz, gas, y elementos como medicamentos y pañales”.

“Estamos parados mirándonos las caras y cumpliendo horario porque no hay insumos. Incluso algunos están haciendo changas porque de lo contrario no pueden sobrevivir, y hay supervisores que se fueron a trabajar a otros lugares. La empresa no ha tenido contacto con nosotros, solamente hubo una asamblea en Pilar, donde un representante de la empresa, y no el dueño, Fernando Sansuste, que hasta ahora no ha dado la cara, dijo una cosa que después no se cumplió”, sostuvo D’ Annunzio.