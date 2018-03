En el Acto por Malvinas pedirán que “no abandonen la búsqueda del ARA San Juan”

Como todos los años, el lunes 2 de abril a las 11 de la mañana en el monumento al Teniente Volponi se realizará el Acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Mario Pardiñas, ex combatiente en Malvinas, habló con LU 24 y dijo que este año será especial porque por pedido de familiares de los tripulantes del ARA San Juan, se exhibirá una pancarta que dirá “no abandonen la búsqueda del submarino”, un pedido que se realizará en todo el país en esta fecha tan especial. “Es por la gente que perdió a sus familiares, buscar un tipo de respuesta y queremos dar una mano”, dijo.

También dio su punto de vista sobre lo ocurrido con el submarino: “Por lo que han dicho en Estados Unidos, que le saltó en un radar una explosión cerca de Malvinas, nosotros creemos, los ex combatientes, que realmente fueron los ingleses, por eso nosotros tenemos que pedirle a Rusia que investigue, que no deje la investigación”.

Asimismo agregó: “Nosotros queremos ayudar a los parientes con un granito de arena, por eso lo de las pancartas, para que se sientan acompañados y queremos darle una mano desde esa parte”.