En el Ascenso nuevo puntero: Agrario está a un punto de Villa y Echegoyen

Se jugó la octava fecha del Torneo Clausura del Ascenso del fútbol local, donde se produjo el cambio de las posiciones en los primeros lugares de la tabla. Ahora tiene a Agrario como único puntero.

Agrario como visitante le ganó a Argentino Junior 3 a 1 con goles de Auzmendi, Piñero y Tries, el descuento del bicho Ibarlucía. En cuarta triunfo de los garmeros 2 a 0.

Echegoyen venció en Juan E Barra al local 5 a 1 con goles de Moreno, Moran por tres y Roldan, el descuento de los barrenses Giuliani. En cuarta empataron 1 a 1.

En Copetonas, el local y Villa del Parque empataron 2 a 2 Lacoste por dos en el local, S. Gutiérrez y Aran para la visita. En cuarta ganó Villa 3 a 2.

Cascallares como visitante derrotó a la ACDC 3 a 2 con goles de Pedone, García y Alvarez los goles cristianos fueron de Godoy y Giuliani de penal. En cuarta ganó la visita 3 a 1.

En Orense Alumni y Central empataron 1 a 1 con goles de Roteño para el local y Cinalli de penal para la visita. En cuarta empataron 2 a 2.

Garmense como local le ganó a San Martin 2 a 0 con goles de Chiara y Elorza. En cuarta empataron 1 a 1.

Posiciones de segunda: Agrario 18, Villa y Echegoyen 17, Cascallares 16, Garmense 11, Argentino 10, Alumni 9, Copetonas 8, ACDC y Claromecó 7, Barra 6, Central 4, San Martin 3.

Posiciones de cuarta: Villa del Parque 21, Agrario 14, Garmense 13, Argentino 12, Central 11, ACDC y Cascallares 10, Barra y Alumni 9, San Martin 8, Echegoyen 6, Claromecó 5, Copetonas 4.

Posiciones acumulativas: Villa del Parque y Echegoyen 44, Agrario 39, Garmense y Cascallares 29, Claromecó 28, Alumni 26, ACDC 25, Copetonas 20, Argentino y Central 19, Barra y San Martin 13.

Próxima fecha novena del clausura: Agrario vs Barra, Claromecó vs Garmense, San Martin vs Alumni, Central vs ACDC, Cascallares vs Copetonas, Villa vs Argentino Libre Echegoyen.