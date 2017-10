En el bunker de Cambiemos Carlos Aprile descartó volver a la política

En el Comité Radical, el actual bunker de Cambiemos, el ex intendente del Movimiento Vecinal y actual miembro del PRO, Carlos Aprile, descartó volver a la política activamente: “Yo ya me he retirado, los mandatos muy largos suelen ser contraproducente, pero por ahora no tengo previsto volver”.

De esta forma se le vio acompañando el triunfo como legisladora provincial a su hija, Laura Aprile: “Hay que darle espacio a las nuevas generaciones”, indicó.