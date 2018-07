“En el Concejo hay un inicio anticipado de la campaña para debilitar al vecinalismo”, opinó Salim

“En el Concejo Deliberante hemos observado como una especie de inicio anticipado de la campaña del año que viene”, opinó a título personal Guillermo Salim, en momentos en los que daba su discurso en la cena del vecinalismo.

“Los distintos bloques políticos se han encolumnado atrás de alguna figura que probablemente sean los candidatos del año 2019 y se han puesto a trabajar de diversas formas con el único objetivo de debilitar al vecinalismo”, disparó con bronca.

“Esto probablemente no trasciende, no se conoce, pero quienes estamos en la trinchera del día a día lo percibimos. Y para eso se acude a distinto tipo de herramientas, por así llamarla, que en el Concejo Deliberante la vemos todos los días. Eso es una lástima y no lo comparto porque hay tanto trabajo por hacer, gestionar y lograr, se debería estar discutiendo de propuestas”, lamentó el presidente de la banca del MV.

“¿Dónde están los proyectos de ordenanza de la oposición?”

“Muchas veces en el bloque nos preguntamos dónde están los proyectos de ordenanzas que no perduraban por la mayoría vecinalista, es que estamos cursando el séptimo mes del año y hasta el momento no apareció ninguno”, criticó dirigiéndose a la oposición.