En el Concejo, Rodera aseguró que no hay denuncias contra Vittal

El titular de la dependencia de PAMI local, Carlos Rodera, negó ante la Comisión de Salud que existan denuncias formales contra Vittal, la empresa contratada para la atención de emergencias y traslados programados de los afiliados a la obra social de los jubilados. Tampoco dijo conocer lo planteado por Policoop en torno a la atención de casos para los que Vittal no habría ofrecido respuesta, y advirtió que “no puedo, porque no tengo ningún tipo de vínculo, contratar yo desde aquí a esta empresa”.

Por otra parte, aseguró en la Comisión que “cuando hubo que renovar el convenio por las emergencias este año, se conversó con los municipios y ni Tres Arroyos ni Bahía Blanca quisieron tomar las emergencias. No sabemos por qué después de tantas reuniones con las autoridades de Salud, desistieron de tomar esa responsabilidad. Por eso, ante la negativa de los servicios públicos, PAMI llamó a licitación y desde febrero de este año, nuevamente está trabajando Vittal”. Sin embargo, esto fue desmentido por el concejal vecinalista Guillermo Salim, quien tras comunicarse con el director administrativo del Centro Municipal de Salud, Diego Rodríguez, aseguró en la reunión que “se estaba en tratativas con PAMI, el Hospital había presentado una carpeta interesado en cubrir estos servicios, sin embargo el señor Jorge Groppa les indicó que ‘por orden de arriba había que contratar de nuevo a Vittal’”.

Los concejales le consultaron a Rodera por los reclamos que se han hecho públicos en torno al rol de Vittal en la atención de algunas emergencias, por ejemplo un último caso en que se denunció que no habrían acudido por tratarse de un domicilio ubicado sobre un camino de tierra. “Tengo registradas, por parte de la empresa, dos visitas a ese domicilio”, aseguró el titular de PAMI local. Cuando se le preguntó además si no podía, en carácter de funcionario público que conoce una irregularidad en una prestación, investigar de oficio, aclaró que “no soy un funcionario público porque PAMI es un ente autárquico, y no se rige con las normas de la administración pública en general. Sin una denuncia firmada, para la cual hay incluso un formulario en la dependencia, no se puede actuar. Y no tengo ninguna denuncia de ese tipo”.

“Habría que acercar a las partes”

“Si hay algún tipo de interferencia, o la gente no tiene la respuesta adecuada, los afiliados se comunican al 138 que es PAMI escucha, o se acercan a la agencia y tratamos de solucionar el problema. A veces, según el operador, se hacen preguntas que a la gente le cuesta contestar en medio de una emergencia, pero no tenemos denuncias”, puntualizó Rodera tras el encuentro.

Planteado el caso de las emergencias en localidades, a las que suele concurrir la ambulancia del sistema de salud público aun cuando las cápitas las sigue cobrando PAMI, Rodera admitió a LU 24 que “lo más lógico es que a un vecino le resulte mejor que vaya una ambulancia de Claromecó a su casa, si vive allí, que una que salga de la base en Tres Arroyos. Pero para resolverlo, entiendo que deberían juntarse la empresa y el sector público para derivar esas cápitas, la relación con las autoridades de salud es buena y las partes deberían ponerse de acuerdo, porque si lo privado y lo público no funcionan bien en conjunto, es difícil que las cosas salgan bien, en salud y en todo”.