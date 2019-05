En el día de la Enfermería, Nieves Enrique elogió al sistema de salud pública local

Nieves Enrique, reconocida en 2017 para el Día de la Mujer por la Municipalidad de Tres Arroyos, es enfermera de Neonatología en el Centro Municipal de Salud desde hace casi tres décadas. En el Día Internacional de la Enfermería, dijo amar su trabajo y destacó la oportunidad que tuvo, al radicarse en Tres Arroyos –es oriunda de Santa Fe- y poder formarse profesionalmente.

“Hice el curso de auxiliar de Enfermería cuando llegué acá, y desde ese momento no paré más. La enfermería cumple un rol muy importante, es una ciencia; además de atender y cuidar al paciente y la familia, la enfermera es una educadora, una promotora de salud que ayuda a eficientizar el uso de los recursos y a prevenir. Esta es una de las cosas que más me gusta, porque en cada lugar donde hay una enfermera, hay una formadora en salud”, aseguró a LU 24.



“Estoy en Neonatología porque me fue llevando el camino. Estuve en Pediatría 4 años, y me promovió la doctora Lydia Donatti a este trabajo que es muy fino, muy sensible, de mucho contacto y con una gran comunicación con la familia. Ahí se ve a la persona real, se vive a pleno y en carne y hueso el sufrimiento y la necesidad de la gente, porque para eso estamos”, sostuvo Nieves.

“Le agradezco a esta comunidad la oportunidad que me dio de formarme, porque a partir de la apertura de CRESTA la enfermería creció y se profundizó, y pudieron formarse también mis compañeras, y eso es muy importante para la calidad de atención de la gente. Soy una prueba viviente del impacto que tuvo en la comunidad la apertura de las salitas, el impacto que tuvo en la atención en el Hospital, y aunque la gente no se dé cuenta es un cambio muy grande. Yo misma traje desde Santa Fe a mi mamá para atenderse acá, porque allá la salud pública es un caos, es muy diferente. Si naciera de nuevo, volvería a elegir ser enfermera”, concluyó.