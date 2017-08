En el día de su cumpleaños Sánchez recorrió la obra de la rotonda de Libertad y Moreno

Hoy, en el día de su cumpleaños número 70, el Intendente Carlos Sánchez recorrió la obra de la rotonda de Av. Libertad y Av. Moreno. “El cumpleaños lo estoy pasando como todos los días mirando la obra cómo va avanzando con las cosas que van a quedar muy bien, algunas que hay que ir corrigiendo sobre la marcha”, dijo al móvil de LU 24.

“Mi vida es esto, recorrer Tres Arroyos, tratar que las cosas se hagan lo mejor posible y darle a mi Tres Arroyos lo que en todos estos años de vida me ha dado Tres Arroyos, no tengo otra ambición u otra forma de ser que el trabajo y beneficiarnos los tresarroyenses, para eso estoy en la Municipalidad, para eso el municipio me paga un sueldo para que trabaje y trato de hacerlo lo mejor posible con todas las condiciones adversas que se pueden tener”, concluyó.