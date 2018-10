En el marco del 87° aniversario de la CELTA advierten que la cobrabilidad del servicio va cayendo

Hoy se conmemora el 87° aniversario de la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos y el principal referente del Consejo de Administración de la entidad, alertó que el índice de morosidad se va incrementando, al mismo tiempo que el porcentaje de cobrabilidad disminuye notoriamente.

“La Cooperativa no escapa a la situación económica general del país. Durante los últimos 10 años, se ocupó de hacer muchas inversiones en la red eléctrica y comunicaciones. Esto hoy nos permite que si bien estamos apretados, en cuento al servicio podemos decir que estamos tranquilos y no es algo menor, ya que hay otros lugares, donde no se pudo hacer esa inversión y hoy ante fenómenos climáticos extremos, todo se pone a prueba”, dijo Nicolás Ambrosius, Presidente del Consejo de Administración de la CELTA.

Remarcó que “la cooperativa sigue brindando el servicio como en el año 31’ con los mismos objetivos; al lado de sus socios; tratando de ayudar a los que tienen problemas. Estamos con problemas de cobranza importante. El personal tiene más trabajo que nunca y hoy tienen además que brindar contención a los asociados. Los números hablan por sí solos. El porcentaje de cobranza va cayendo y la morosidad va aumentando”, advirtió.

En este sentido, Ambrosius, señaló que se ha incrementado notablemente la cantidad de avisos de corte mensual: “Hemos aumentado a 3 mil los avisos de corte, cuando antes estábamos en mil. Tratamos por todos los medios de colaborar antes. Se corta cuando realmente hay alguna situación que uno no ve claramente si hay dificultad u otra cosa dando vuelta. El resto de los servicios y las comunicaciones ha sido algo muy bueno, porque ha regulado el mercado, fundamentalmente el de televisión”.

En cuanto al proyecto de energías alternativas, Ambrosius, manifestó que “estamos muy expectantes. Son dos firmas chinas quien tendrán la mayoría del capital accionario y creemos que con ellos podremos concretar este sueño, nos encontrará a fin de año trabajando en el proyecto si todos marcha como hasta ahora”.