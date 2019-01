En febrero cerraría sus puertas Panadería La Moderna

La propietaria de la Panadería La Moderna, Silvia Bustos, anunció a través de nuestra emisora que ante la crisis económica por la que atraviesa el país, la firma se vio afectada y ante los inconvenientes registrados, deberían tomar la decisión de cerrar las puertas del negocio el próximo 28 de febrero.

“La situación es triste. Estamos trabajando para nada, porque la gente está limitada y nos cuesta mucho vender. Ya ni siquiera vienen a buscar un kilo de pan, vienen por 15 o 20 pesos y eso que tenemos una promoción de el pan a 40 pesos el kilo, pero a veces no llegamos ni a salvar los gastos. Es crítica la situación y el 28 de febrero sería el último día. El panorama es incierto. Esto no da para más. Después hay que ver qué hacemos con la gente que tenemos y como le solucionamos a ellos, porque los gastos fijos son tremendos”, indicó.

“Lo que logré trabajando, lo perdí trabajando. Todo aumentó un 100 por ciento, además de los impuestos. Son horas de trabajo y sacrificio y no llegamos y antes de verme frustrada, preferiría dar un paso al costado. Ojalá que se revierta todo”, advirtió.

Aclaración

Desde la sucursal de Av. Almafuerte al 400 Silvia también se refirió a una situación desagradable por la debió enfrentar en los últimos días, ante una empresa radicada en la ciudad frente a la Plaza Pellegrini, que vendía panificados con el nombre de La Moderan, sin ser la panadería de nuestra ciudad y sin la misma calidad, por lo que comenzaron a recibir quejas de vecinos de Tres Arroyos en su local, desconociendo la situación: “Nos vimos con quejas de gente que ha ido a comprar a un supermercado ubicado frente a la plaza al que lo provee una empresa de Benito Juárez, que tienen el mismo nombre que nosotros y nos perjudica un montón porque es de mala calidad. Me acerqué al lugar; no fui bien atendida y pidieron disculpas pero no personalmente. En el ticket sale La Moderna, y les pedí que no nos perjudiquen más, porque ya tenemos problemas como para sumar esto. Esperamos que se revierta y queremos que la gente sepa que esos productos no son nuestros ya que el nuevo supermercado no es cliente”.