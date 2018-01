Aseguran que en Hotel Aiten-Có se come con $200 por persona

En la calle 28, esquina 9 de Claromecó se encuentra el imponente Hotel Aiten-Có, que ofrece un gran servicio de alojamiento y una imperdible oportunidad en lo gastronómico, ya que aseguran que se come con $200 por persona.

El encargado del lugar, Jorge Alberto Di Plácido, sostuvo en diálogo con LU 24 que “el precio de $200 por persona incluye la bebida y el postre, cada uno elige la comida que quiere en el momento que llega. Uno consume lo que tiene en el bolsillo”.

“Las cosas quizá no están tan bien pero de todas formas tratamos de ofrecerle bajos costos a la gente. El verano está tranquilo, no viene como años anteriores, pero le ponemos el hombro a la situación y hasta manejamos los mismos precios que el año pasado”, manifestó Di Plácido.