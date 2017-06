En la ciudad son 60 las pensiones suspendidas por discapacidad y hay un plazo de un año para reactivar el trámite

Este jueves, en el Concejo Deliberante, se realizó una reunión extraordinaria de la Comisión de Salud para recibir a la articuladora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Lucia Rodriguez, quien explicó a los concejales de los distintos bloques las suspensiones en pensiones no contributivas por discapacidad.

Dijo que en Tres Arroyos son 60 las personas dadas de baja y que las suspensiones se dieron desde la Comisión Nacional de Discapacidad. Hay tres personas que iniciaron nuevamente los trámites. También aclaró que ellos no tuvieron información previa y que se enteró cuando la gente fue a reclamar que no cobró la pensión.

Asimismo explicó que las personas dadas de bajas “tienen un año para hacer la rehabilitación, los 60 tienen el derecho de iniciar la rehabilitación, está en la persona si quiere iniciar el trámite o no. El trámite es totalmente gratuito y se hace en nuestra oficina de una manera totalmente responsable”.

En tanto, Mercedes Moreno, concejal del Frente Para la Victoria y presidenta de dicha comisión, aseguró a LU 24 que no hubo muchas explicaciones y “es una situación muy delicada para todas las familias” y que esto obedece a “un recorte feroz hacía los más vulnerables”.

“La perspectiva por lo que nos informó Lucia Rodriguez no es muy clara, por lo menos ellos no tiene un trámite concreto que le permita reactiva estas pensiones, más allá de tres casos puntuales que informó que se pidió la reactivación porque el motivo de la suspensión tenía que ver con la patología y va a demorar en que se apruebe el trámite”, indicó Moreno, y agregó: “Los otros casos que tienen que ver con que el cónyuge cobra una jubilación o en el caso de chiquitos discapacitados que el papá o la mamá tiene un recibo de sueldo, trabajo registrado, eso no saben cómo va hacer”.

Finalmente expresó que “lo que las familias están reclamando, nosotros acompañamos ese reclamo, es que en realidad no puede ser motivo de suspender una pensión contar con una jubilación de 7 mil pesos o un ingreso de 10 mil o 15 mil pesos, porque en realidad no alcanza para afrontar una situación de enfermedad o discapacidad, y quitar la pensión cuando ese dinero la familia lo contemplaba para determinados tratamientos, para una interconsulta, para viajar a algún control, o para el alquiler o la luz tiene un sentido y un recorte feroz hacía los más vulnerables”.