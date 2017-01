En menos de diez días robaron dos veces un comercio en San Martín al 1300 (Video)

Esteban Pereyra, dueño de Flying Motors, ubicado en Avenida San Martín N°1315, contó por LU 24 que en menos de diez días sufrió dos robos en su comercio. Uno fue el 30 de diciembre a las 2 de la madrugada y se llevaron tres cascos, y el otro fue este lunes, también a las dos de la madrugada y se llevaron tres cascos.

“Lamentablemente en menos de 10 días nos han entrado a robar dos veces de la misma forma de operandi, las mismas personas, nos han robado exactamente lo mismo, lo cual da un poco de bronca porque parece una tomada de pelo que un robo, porque que la misma persona vayan a la misma hora, entren de la misma manera y se lleven las mismas cosas en menos de diez días es como que da un poco de impunidad”, aseguró Pereyra.

Además agregó: “Nos da un poco de bronca porque uno paga sus impuestos y todo como para que estas cosas no sucedan, para la prevención, a parte uno paga seguro, cámara de seguridad, alarma, que gracias a Dios es lo que nos cubre un poco hoy, y aparte entre medio de esos dos robos tuvimos un aviso de alarma que fue hace tres días, también estuvieron ahí cerca, pero la policía pasó rápido y creo que por eso no alcanzaron a entrar, pero creo que falta un poco de seguridad porque da la impresión de que esto es muy fácil para ellos, por eso lo están haciendo sino no lo harían y esperemos que esto mejore”.