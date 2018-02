El SAME es un sistema de emergencias médicas monitoreado por la Provincia de Buenos Aires con el fin de optimizar especialmente la emergentología dentro de los hospitales y otros centros de asistencia de salud pública.

En el día de hoy, el intendente Carlos Sánchez, junto al jefe de Gabinete, Hugo Fernández, estuvo realizando importantes gestiones en La Plata, destacándose una reunión en el Ministerio de Salud para que se incorporen dos ambulancias del SAME Provincia en nuestra ciudad, mediante la firma de un convenio. También se llevaron a cabo reuniones con vialidad provincial, para tratar temas de pavimentación y repavimentación en ruta 72, ruta 73 y Claromecó.

Reparación de rutas

En diálogo con LU 24, Sánchez dijo que “estuvimos en Vialidad provincial, mirando y haciendo seguimiento sobre lo que es la repavimentación de la ruta 73 desde San Francisco de Bellocq hacia Claromecó, algo que aproximadamente en 60 días estaría saliendo a licitación. También estuvimos viendo el tema del bacheo de ruta 72 desde Energía hacia San Francisco”. Allí los recibió el administrador general, Ing. Mariano Campos.

Corte de pasto en las banquinas

Además Sánchez indicó que también se trató “el tema del corte de pasto que hacemos nosotros en las rutas de Tres Arroyos, en lo que tienen que ver las banquinas. Tenemos un atraso en los pagos de los últimos meses del año pasado, también vimos la renovación del nuevo convenio y en los próximos días lo firmaremos”.

Pavimentación en Claromecó

El intendente destacó que “en Vialidad provincial, estuvimos viendo la obra de pavimentación de 17 cuadras en Claromecó, tomando conocimiento de algún atraso que ha tenido el expediente. Falta una resolución del Ministerio y luego de esto seguramente esta semana o en principios de la otra será firmado para que puedan comenzar los trabajos”.

“Vamos a dar un salto de calidad”

Si todo va bien, en menos de dos meses, Tres Arroyos contaría con dos ambulancias del SAME, algo que el intendente destacó como “muy positivo” y se agilizará el servicio de emergencias en el distrito.

Sánchez y Fernández estuvieron con Federico Pupilo, responsable de SAME provincial. A la reunión también asistieron las diputadas tresarroyenses Laura Aprile y Rosío Antinori.

Sánchez sostuvo que “estuvimos también en el Ministerio de Salud, por un convenio sobre la posibilidad de que la Provincia incorpore el SAME a nuestro servicio de emergencias de ambulancias del Municipio. Nos daría dos ambulancias equipadas con las últimas tecnologías para hacer el servicio local dentro del distrito. Con las unidades también vendría algún dinero para pagar durante el primer año y parte del segundo el sueldo al personal de las mismas”.

“En los próximos días voy a pasar por legales de la Municipalidad, después debe aprobarse por ordenanza en el Concejo Deliberante, luego se enviará a la Provincia para que lo rubrique el Ministro de Salud para incorporar dichas ambulancias y concretar el convenio”, explicó Sánchez sobre los pasos a seguir.

El jefe comunal destacó que “va a ser algo muy interesante, porque se sumaría al servicio de ambulancias que tenemos nosotros, por lo que se agilizaría muchísimo. Hay un aspecto importante en lo que respecta a la capacitación de todo el personal de emergencias. La idea de la Gobernadora (María Eugenia Vidal) es unificar un servicio de emergencias en toda la provincia que tenga características similares”

Sobre las ventajas del convenio, Sánchez manifestó que “considero que va a ser algo muy positivo, habrá que esperar uno o dos meses de la parte burocrática para que se concrete totalmente, creo que vamos a dar un salto de calidad en lo que respecta al servicio de emergencias del Distrito”.