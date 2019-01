En Orense llovió entre 14 y 16 mm. y el camino al Balneario no sufrió inconvenientes

Eduardo Pecker, delegado municipal en Orense, aseguró que las lluvias, que no resultaron significativas en esa zona, no trajeron consecuencias ni en la localidad ni en el Balneario. “En Orense llovieron 14 mm, dos más en el Balneario, y hubo algo de piedra pero vientos no muy intensos, así que afortunadamente no pasó nada”.

De hecho, sostuvo el funcionario, “hay un poco de agua en algún sector del camino a la playa pero está perfectamente transitable, lo arreglamos la semana pasada y se mantiene bien”.

Cabe recordar que alrededor de las 19 hubo precipitaciones con algo de granizo en el Balneario Orense, mientras que en la ruta, a la altura del Monte Zubiri, también se registró una lluvia copiosa, aunque sin consecuencias.