En Primera: el clásico y el descenso al rojo vivo

Este domingo se juega una nueva fecha del fútbol de primera división, que tiene como protagonista el clásico de barrio y con peleas por zafar del descenso.

En el complejo cervecero Quilmes y Huracán protagonistas del clásico de barrio con el control de una terna de Bahía Blanca.

En cancha del bicho Unión de local espera a Once Corazones con el arbitraje de Daniel Bustos con Aldo Soriano, Pablo Donadio y Walter Ulibarre.

En Chaves Independencia espera a Colegiales, dirigen Mauricio Espinosa con Juan Gutiérrez y Lucas Ezama.

En San Francisco Echegoyen se mide con Ciclista con el arbitraje de Ezequiel Ostiza con Luis Matallan y Juan Namuncura.

En la Bombonerita Boca espera a El Nacional, dirige una terna de Bahía Blanca.

Posiciones de Primera

Huracán 14, Quilmes 12, Once Corazones, Independencia y Colegiales 10, Unión 9, El Nacional 5, Ciclista 4, Boca 2, Echegoyen 1.

Posiciones de Tercera

Huracán 16, Unión 13, El Nacional 12, Once Corazones 10, Quilmes 9, Boca 7, Colegiales 5, Echegoyen 2, Independencia 1, Ciclista 0.

Promedios

Once Corazones 2,142, Huracán 2,020, Unión 1,666, Independencia 1,591, Quilmes 1,346, Colegiales 1,151, El Nacional 1,142, Ciclista 1,061, Boca 1,000, Echegoyen 0,918.