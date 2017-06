En Primera se despegaron Huracán, Once y Unión

La sexta fecha de primera del fútbol local tuvo como ganadores a Huracán, El Nacional, Unión y Once Corazones.

En Gonzales Chaves, Independencia cayó como local ante Once Corazones 3 a 0 con goles de Regalado, Moncla y Pérez. En tercera ganó el ventarrón 2 a 0.

Unión sigue en alza; le ganó como visitante a Boca 1 a 0 con gol de Flamenco. En tercera triunfo del xeneixe 1 a 0.

En Nacional, de local le ganó a Huracán Ciclista 1 a 0 con gol de Flórez de Penal. En tercera ganó el decano 2 a 0.

Huracán sigue con puntaje ideal; le ganó como visitante a Echegoyen 2 a 1 con goles de Alcodoy y Barroca, el empate transitorio de Aringoli, se fue expulsado San Román del local. En tercera ganó el globo 5 a 1.

En el complejo cervecero empataron Quilmes y Colegiales 2 a 2 con goles de Maldonado y Amestoy para el local, Mondelo y Cerrudo para el escolar. En tercera ganó la visita 3 a 1.

Posiciones de Primera:

Huracán 18, Unión y Once Corazones 15, Independencia 10, Boca y Ciclista 6, Quilmes, Colegiales y El Nacional 5, Echegoyen 1.

Posiciones de Tercera:

Boca Junior 16, Once Corazones 15, Independencia 12, Unión y El Nacional 9, Colegiales 8, Quilmes 7, Huracán + 6, Ciclista + y Echegoyen 1

+ tienen un partido pendiente

Promedios:

Unión 2.500, Once Corazones 2.270, Huracán 1.900, Independencia 1.620, Quilmes 1.250, Ciclista 1.170, Boca 1.160, El Nacional 1.150 Colegiales 1.040, Echegoyen 1.020

Próxima fecha:

Once Corazones vs Unión, Colegiales vs Independencia, Huracán vs Quilmes, Ciclista vs Echegoyen, El Nacional vs Boca Junior.