En Tandil advierten sobre ladrones que utilizan el uniforme de Expreso TAS para robar

En la ciudad Tandil advirtieron sobre ladrones que utilizan el uniforme de Expreso TAS para cometer robos. Esa modalidad se registró en Tres Arroyos tiempo atrás.

Los hechos se desarrollaron durante la tarde del miércoles, cuando los repartidores comenzaron las tareas del día. Los dueños de dos de los locales que visitaron, se comunicaron con la empresa momentos más tarde de que su pedido fuera despachado y relataron lo sucedido al darse cuenta de que les faltaba mercadería, según publicó el diario El Eco.

Karina Dobal, empleada de la empresa de transportes TAS, se comunicó con “No hay dos sin tres” (FM 104.1) para advertir sobre lo ocurrido. Relató que los repartidores dejaron la mercadería en los domicilios correspondientes y continuaron su recorrido, aunque minutos más tarde un hombre que vestía un buzo con la inscripción de la empresa y la faja característica solicitó uno de los bultos entregados argumentando que se habían equivocado de receptor.

Los propietarios de los comercios accedieron a que retire el paquete al confiar que se trataba de un trabajador del transporte. Sin embargo, luego de los comerciantes constatar que se trataba de un paquete suyo, se comunicaron con la empresa y lo reclamaron, donde negaron el retiro de alguna encomienda que haya sido entregada.

Los trabajadores de la firma explicaron que desconocen quién podría ser el responsable de lo sucedido y que haya accedido a la vestimenta institucional, la cual ni siquiera es la que habitualmente utilizan los empleados de TAS. Aunque el hecho de tenerla le permite lograr su cometido.

Dobal lamentó los hechos ocurridos, ya que se trata de una modalidad que también afectó otras localidades donde operan. Es por ello que solicitó a los clientes que tengan cuidado si algún repartidor, que no son quienes habitualmente realizan las entregas, que no confíen y advirtió: “Si llega a haber alguien que no es conocido, no les den mercadería”. También extendió el alerta para todos los repartidores, quienes pueden ser víctimas de robos durante su jornada laboral.