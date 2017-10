En Tandil: Murió una nena de un año y nueve meses luego de contraer Síndrome Urémico Hemolítico

Se confirmó en la vecina localidad de Tandil el fallecimiento de una niña de 1 año y 9 meses, luego de contraer el Síndrome Urémico Hemolítico.

En diálogo con el diario El Eco de Tandil, la doctora Marta Brea dijo que la pequeña “ingresó al Hospital y fue vista en la guardia por una gastroenteritis común. A los dos días regresó al Hospital con una diarrea sanguinolenta y aún sin tener fallo renal, se sospechó del síndrome”.

La niña fue trasladada a Mar del Plata, a lo que la Doctora agregó que “al día siguiente de la derivación ya le estaban realizando la primera diálisis. De todas maneras, tenía un Escherichia coli altamente resistente y unos signos de mal pronóstico. El sábado por la mañana nos habían avisado que había una lesión cerebral muy importante, que había muerte cerebral, falleciendo el pasado sábado al mediodía”.

Casos aislados

Marta Brea sostuvo que “no cualquiera hace un cuadro de Síndrome Urémico Hemolítico, podemos tener el mismo germen dos o tres personas y una lo desencadena y las otras dos no. En este caso, tuvimos esta tremenda mala suerte”.

Expresó que “sí hay que decir que tenía un cuadro de diferente presentación, porque la trasladamos cuando aún tenía una función renal buena, estaba orinando, y así y todo se sospechó del diagnóstico. Enseguida que llegó allá tuvieron alguna duda pero luego nos dijeron que estaba bien derivada. Al día siguiente empezaron las diálisis, pero la situación se fue agravando todos los días”.

La directora del Hospital de Niños aseveró que “no hay sospechas para nada de lo que pudo haber sido lo que le provocó tener este síndrome”.

Recomendaciones para la prevención

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), recomienda a la población reforzar la higiene personal y la correcta elaboración de los alimentos como forma de evitar las infecciones producidas por la bacteria Escherichia coli, causante -entre otras enfermedades- del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH).

Cocinar la carne completamente, en especial la picada y los productos elaborados con ella, de manera que no queden partes rosadas o rojas en su interior; lavarse las manos con agua y jabón antes y después de ir al baño, antes de manipular alimentos y después de tocar alimentos crudos; lavar bien las frutas y verduras y consumir agua segura son los principales recaudos que deben tomarse para disminuir los riesgos de contaminación con la bacteria.

Si existen dudas sobre la calidad del agua, se recomienda hervirla o agregar dos gotas de lavandina por litro, agitar y dejar reposar 30 minutos antes de ingerirla.

Consejos

1- Lavarse bien las manos con agua y jabón antes de comer o manipular alimentos; y después de tocar carnes crudas, ir al baño o cambiar pañales. Es muy importante que los chicos también lo hagan.

2- Cocinar las carnes completamente, en especial la carne picada, hasta que no queden partes rojas o rosadas.

3- Evitar siempre el contacto de la carne cruda con otros alimentos.

4- Para cortar alimentos, no usar el mismo cuchillo o superficie (tablas, mesadas) que fue usada para cortar carnes crudas, sin antes lavarlo bien con agua y detergente.

5- Lavar cuidadosamente las frutas y verduras crudas.

6- Utilizar siempre agua segura para beber, cocinar e higienizarse.

7- Consumir leche y otros lácteos pasteurizados y conservados en la heladera.

8- Mantener los alimentos bien tapados y refrigerados.

9- Alimentar a los hijos con leche materna durante los primeros 6 meses de vida.

10- Esterilizar diariamente las mamaderas.