“En Tres Arroyos no hay casos de rabia confirmados”, dijo la directora de Bromatología

Ante la aparición de casos de rabia en murciélagos en distintas ciudades de la provincia, la directora de Bromatología de la Municipalidad, Lucia Gardey, dijo a LU 24 que “en Tres Arroyos no hay casos confirmados”, pero que “hay uno que se le está realizando el estudio, pero estamos esperando los resultados”.

Asimismo dijo que “no es preocupante la situación porque siempre hubo un porcentaje de murciélagos que va transmitiendo el virus de la rabia que ronda entre 4 y 6 por ciento de la población de murciélagos. Lo que ha ido pasando desde 2017, es que el año pasado hubo un caso de rabia en gato y no pasaba hacía varios años, entonces se han empezado a enviar muchos murciélagos para estudios que aparecen en el piso aleteando y obviamente al ver más cantidad de murciélagos en estudios aparecen más casos positivos, por eso de 7 casos positivos en murciélagos que hubo el año pasado, hoy a lo que vamos del año llevamos 16 casos positivos de murciélagos, por eso es que llama la atención este dato”.

En cuanto a edificios o viviendas con colonias de murciélagos Gardey recomendó “tapar los pequeños orificios por donde pueda pasar un murciélago, porque por muy poquito el murciélago puede entrar, por ejemplo en los entretechos, en los taparollos, y una característica del murciélago es que no puede remontar el vuelo desde el piso de una superficie plana, siempre se descuelga para salir volando, una cosa que se suele hacer, que es barata y fácil, cuando se detecta el agujerito por donde sale la colonia a volar, se puede colgar un balde y cuando los murciélagos salen caen en el balde y quedan atrapados ahí y vamos vaciando esa colonia porque obviamente no puede seguir volando y no puede volver a entrar”.

También habló de la importancia de no salir a combatirlos y matarlos porque tiene una función ecológica, como es el control de los insectos. “Lo importante del murciélago es tratar de tenerlo fuera de la casa porque una vez que forma la colonia, se reproduce muy rápidamente y como tiene esta característica de poder trasmitir la rabia, y al trasmitirse a través de la saliva, se puede infectar a otros animales también”, agregó.