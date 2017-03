En una entrevista con el Grupo La Provincia, Sánchez volvió a expresarse contra la boleta electrónica

El jefe comunal Carlos Sánchez fue entrevistado por Grupo La Provincia. En la nota, expresó su preocupación por la inflación y advirtió que la boleta electrónica, sobre la que aún se sigue discutiendo para las próximas legislativas, perjudica a los partidos locales. Además, habló sobre cómo fue la temporada de verano, la actualidad del sector agropecuario y la “fluida relación” que su gobierno tiene con la Nación y la Provincia.

Tres Arroyos tiene tres pueblos con una eminente atracción turística como son Claromecó, Orense y Reta ¿Cómo ha sido la temporada 2017?

Sánchez: La temporada arrancó floja en la primer quincena de enero y se recuperó muchísimo en la segunda. En febrero cayó un poco pero no tengo números como para hacer una comparación de cifras con lo que fue el año pasado y los anteriores. Se notó mucho que la gente va los fines de semana y los fines de semana largos, haciendo picos muy fuertes casi llenándose las localidades pero volviendo a caer mucho durante la semana.

Usted ha sido productor agropecuario y conoce el sector ¿Cómo evolucionado del 2015 a hoy?

Sánchez: El sector ha evolucionado bien luego de haberle sacado las retenciones y algunas otras trabas que tenía de comercialización y demás. Climáticamente hemos tenido algunos problemas, llovió mucho durante el invierno pero en noviembre, diciembre y enero apareció una sequía muy fuerte que hizo caer los rindes de la cosecha fina.

Si bien se mejoró la calidad cayeron los kilos. Aquí hay trigo y cebada de muy buena calidad. Estamos complicados con la cosecha gruesa, sobre la costa están un poco mejor los girasoles, la soja y los maíces pero no así al noroeste de nuestro distrito.

Cuando llegue abril y mayo que son los meses donde se cosecha la soja, el girasol y un poquito más tarde los maíces, se va a notar la falta de kilos de la cosecha gruesa.

El productor está bien, por ahora no está muy endeudado. Por ahí a algún productor chico se le está empezando a complicar la situación por la cantidad de kilos que se ha cosechado y que se va a cosechar ahora. Asimismo en general el sector está bien y no tiene problemas graves.

Elecciones legislativas

¿Qué temas cree que se van a discutir en este 2017 allí en Tres Arroyos en la elección de medio término?

Sánchez: Creo que el tema más importante es el económico. Está el problema de la inflación que en los últimos tiempos no deja de ser un tema muy preocupante.

Después también están los temas de siempre como el de la seguridad. Nosotros si vamos a la estadística hemos mejorado un poco pero siempre ocurren hechos y a todos nos molesta cuando suceden. Cuando apareció la Policía Local mejoró un poco pero sigue existiendo la famosa puerta giratoria y otras cuestiones que hacen que el problema no se solucione.

Respecto de la desocupación, tenemos un parque industrial que todavía está trabajando bien, donde hay mucho valor agregado a nuestra materia prima. Creemos que no va a ser tan grave ese problema de la falta de trabajo. Algunas empresas están restringiendo la entradas y otras han sacado un poco de personal.

¿Qué posición tiene sobre la boleta única electrónica?

Sánchez: Nuestra posición como vecinalistas es que nos perjudica. Ahora nos hemos quedado tranquilos porque no va a salir para este año pero no es una buena situación para los pequeños partidos que se presentan sólo a nivel local. Habrá que seguir discutiéndolo.