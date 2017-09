En una “picante” reunión, el asesor letrado municipal explicó sobre el juicio de Quijada

El presidente del bloque del Movimiento Vecinal en el Concejo, contador Guillermo Salim, convocó pasado el mediodía a una reunión a todo el Cuerpo, para que el director de Asesoría Letrada, doctor Horacio Hid, brindara información a los ediles sobre el juicio que el doctor Ricardo Quijada ganó a la Municipalidad tras ser cesanteado del Centro Municipal de Salud. El encuentro, de fuerte contenido político, finalizó cuando la concejal Laura Aprile reconoció que “no se le había ocurrido” convocar al abogado para que informe sobre el tema, ante el evidente disgusto del vecinalismo por lo que consideró “un pedido de interpelación pública del intendente por una demanda laboral, algo que no tiene antecedentes en el Concejo”.

En el inicio de la reunión, un visiblemente ofuscado Guillermo Salim advirtió que “un pedido de interpelación tiene otras formas, esto es claramente una maniobra política. Cuando nosotros quisimos conocer por qué PAMI redujo la cobertura de medicamentos a los jubilados y por qué la empresa que contratan para los traslados no cubre las localidades a pesar de cobrarlas, y se tiene que hacer cargo el Municipio, llamamos al titular de PAMI local y no sabemos por qué, finalmente, no vino. Ahora hicimos lo que correspondía: llamamos al titular del área de Asesoría Letrada para que informe sobre un juicio. Sánchez no puede ser interpelado por una cuestión jurídica”.

Aprile buscó minimizar el contenido de lo que su bloque interpuso al Concejo, al admitir que “se trata de un pedido de información y no una interpelación, hecho en el marco del diálogo institucional”. No logró, empero, defender demasiado esta posición ante un bloque del MV que le aseguró que “una citación al Concejo del intendente es una interpelación”.

Julio Federico, en una suerte de anticipo del nulo apoyo que tendría el pedido de Cambiemos en la sesión, propuso “pasarlo a comisión y que se conozca toda la información primero”. El Frente para la Victoria tampoco acompañaría la eventual “citación” al intendente, y lo discutía en su bloque cerca de las 13.

“En 2014 eran 700.000 pesos”

Tras explicar los pasos jurídicos que describió la demanda en cuestión, el doctor Horacio Hid aseguró que aún no se tiene la liquidación de lo que el Municipio debe abonar al doctor Quijada. “En 2014, antes de interponer el recurso a la Corte, eran unos 700.000 pesos. Ahora la demanda debe volver a primera instancia para que se efectúe la liquidación, y allí veremos de cuánto se trata”, sostuvo.

“Una maniobra política”

Tras la reunión, Salim volvió a acusar a Cambiemos de “una maniobra política”, y advirtió que “no existe antecedente, al menos desde que yo tengo conocimiento, de que un intendente sea citado a una audiencia pública a dar información sobre un fallo judicial. Esto es inédito. Y la concejala Aprile reconoció que no se le había ocurrido convocar al asesor letrado para que dé la información pertinente. No quiero caer en chicanas, pero esto ocurre a pocos días de las elecciones”.