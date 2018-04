Encontraron anoche dos muertos en un campo de La Tigra, madre e hijo

Los cuerpos sin vida de dos personas adultas fueron hallados ayer a la tarde por un familiar en la casa que vivían en un establecimiento de campo en la zona de La Tigra, sobre la ruta 85, jurisdicción de Tres Arroyos, camino a Coronel Pringles.

Están identificados como Celina Fernández de Lonegro, de 95 años, y su hijo Salvador, de 76. Se presume que fallecieron de manera natural, al no encontrarse a simple vista signos de violencia y evaluarse otros indicios, como la circunstancia que la casa estaba cerrada con llave, y otras medidas de seguridad, por dentro.

La ingrata sorpresa la tuvo otro hijo de la fallecida que habitualmente iba de visita los domingos. Así ocurrió ayer. Al comprobar que la casa estaba totalmente cerrada y de ella emanaban olores nauseabundos, procedió a dar aviso a las autoridades policiales.

Al lugar concurrieron efectivos del CPR Tres Arroyos, por ser jurisdicción rural, efectivos de la Policía Científica, Sub DDI, el fiscal Gabriel Lopazzo, la instructora Dra. Laura Alonso y también pudo verse la presencia del Secretario de Seguridad de la Municipalidad, Dr. Werner Nikel.

Debieron convocar a un médico de policía de Monte Hermoso, dado que la local, Dra. Victoria Meroni, estaba en Bahía Blanca, poprque que hoy a primera hora tenía que participar de una audiencia judicial, y tampoco estaba disponible el facultativo de Coronel Dorrego.

Inicialmente se tiene entendido que las muertes fueron naturales. Los cuerpos no tendrían lesiones aparentes. Se supone que el primero en fallecer fue el hijo, que al decir de su hermano, ya la semana pasada no estaba bien de salud. Y posteriormente debe haber muerto la madre, quien permanecía inválida, en silla de ruedas, lo que la falta de atención no le permitió la supervivencia luego del fallecimiento de quien la cuidaba y asistía.

Se estimaba que por el estado de los cuerpos, los decesos tendrían al menos una data de 5 días a una semana.

El Fiscal dispuso que los cadáveres fueran trasladados en la Morguera de Tres Arroyos a Coronel Dorrego, donde estaba previsto que hoy por la mañana se hiciera la correspondiente autopsia.

La causa está caratulada como averiguación de causales de muerte.