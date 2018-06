Encontró un maletín con 90 mil pesos y lo devolvió: “Hice lo que tenía que hacer. Era de él y se lo devolví”

Un remisero de la Agencia 428787, encontró un maletín olvidado en su auto con 90 mil pesos y lo devolvió a su propietario.

Javier Ibarlucía, es quien es el protagonista de esta buena acción y quien además hace poco tuvo una acción similar ya que devolvió 3800 pesos que encontró en la calle. En diálogo con LU24 esta mañana relató lo sucedido ayer: “Llevé a un señor; lo dejé en el banco y se olvidó un portafolio con dinero. Cuando me di cuenta volví y se lo alcance. El no se había dado cuenta que lo había perdido”, manifestó.

Ibarlucía comentó también que no se dio cuenta inmediatamente de lo sucedido: “lo vi al rato e imaginé que era de ese señor. Lo abrí para ver si tenía alguna documentación y había solo dinero asique volví para dárselo al señor”.

Reconoció que hoy siente tranquilidad, “hice lo que tenía que hacer. Era de él y se lo devolví. Aparte sirve para dignificar esta profesión, mis compañeros todos son honestos”, remarcó.

Cabe mencionar, que la historia trascendió a partir de una publicación realizada en las redes sociales por la propia persona a la que Ibarlucía devolvió el dinero, Héctor Apolonio, quien hacía mención a que justamente los 90 mil pesos, tenían como destino el pago de una intervención quirúrgica de su madre.