Encuentran enterrada indumentaria policial, esposas y chaleco antibalas robados a efectivo de Lin Calel

En la madrugada de hoy, personal de la Sub DDI local, asistido por efectivos de la Comisaria Primera, llevó adelante un allanamiento por una moto hurtada y terminaron encontrando enterrada indumentaria policial varia, esposas y chaleco antibalas, todo robado a un numerario del Destacamento Lin Calel.

Según se informó, concretaron una orden de registro domiciliario en Avenida Ameghino al 1500 de esta ciudad, emitida por la UFIJ Nro. 16 de Tres Arroyos, por la sustracción de un motovehículo, siendo damnificada la vecina Andrea Ulloa.

Como resultado de las tareas de pesquisa llevadas adelante y los elementos de prueba aportados al Ministerio Publico Fiscal, se hizo la diligencia con el secuestro de una gorra tipo visera, elemento este vinculante con el hecho investigado, ya que coincide con imágenes digitalizadas aportadas en relación al delito cometido, se indicó.

Mochila enterrada

Asimismo en el sector del patio de la vivienda y semienterrada se encontró una mochila, la que por su estado y ubicación resultaba llamativa y sospechosa, invocando la necesidad de urgencia, se efectuó su inspección, hallándose en su interior y para sorpresa de los uniformados un chaleco antibalas, un juego de esposas, un pantalón de policía color azul, un chaleco refractivo que reza “POLICIA” y varios elementos más, siendo todos ellos equipos de uso restringido y privativos de las fuerzas del orden y potencialmente peligrosos en manos de delincuentes.

Siguiendo las averiguaciones se establece que son pertenencias sustraídas y denunciadas con fecha 19 de noviembre de 2018 por personal policial numerario del Destacamento Lin Calel, con intervención de la Justicia local, hecho ocurrido en situación de ausencia del efectivo de su domicilio particular, mientras realizaba un viaje franco de servicio.

Las modalidades del hampa local

“Lo relatado deja en evidencia que los integrantes del hampa local no son ajenos a distintas modalidades o modus operandi respecto de los delitos que cometen a diario”, aseguraron desde la policía.