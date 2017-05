Encuentro entre Sergio Massa y Mario Das Neves, Gobernador de Chubut

El Gobernador de Chubut le comunicó al diputado nacional Sergio Massa que apoya el plan Bajemos los Precios que tiene el objetivo de disminuir el precio de 11 alimentos de la canasta básica.

Mario Das Neves destacó la importancia de la iniciativa Bajemos los Precios frente a la situación económica del país y coincidió en que "la gente no llega a fin de mes y necesita un peso más en el bolsillo".

Por su parte, Massa señaló: "Bajar los precios es poner dinero en el bolsillo de los que más lo necesitan. Invitamos a todos los dirigentes a bajar los precios de los alimentos para que comer no sea un privilegio de pocos. Cuando el trabajador pierde poder adquisitivo pierde calidad de vida. Ojalá el Gobierno entienda que el principal problema que tiene que resolver no es la campaña electoral, sino la reactivación de la economía".

Finalmente, Das Neves agradeció a Massa el apoyo del bloque de diputados del FR UNA frente al intento oficialista de eliminar el reembolso a las exportaciones desde puertos y aduanas ubicadas al sur del Río Colorado, en la región patagónica.

Cabe destacar que el plan “Bajemos los Precios” lanzado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer cuenta con una campaña online para sumar el apoyo de la ciudadanía. Quienes quieran sumarse pueden firmar un petitorio online en el sitio web www.bajemoslosprecios.com a través de la plataforma change.org.