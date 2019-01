Enduro de Claromecó: “estoy súper contento de haber terminado la carrera sin caídas”, dijo Gonzalo Montenegro

Gonzalo Montenegro tiene 31 años, es de Mar de Ajó y participó por tercera vez en el Enduro de Claromecó con su moto adaptada. Gonzalo sufrió un grave accidente el 25 de marzo del 2011, cuando un cuatriciclo lo chocó de lleno, le rompió tres vértebras y lo dejó parapléjico.

Hoy, Montenegro vive una realidad distinta, compitiendo con su moto adaptada y siendo uno de los más conocidos en el Enduro de Claromecó.

En diálogo con LU 24, el motociclista explicó que “lo mínimo que puedo hacer es estar presente. Vengo desde la primera edición del Enduro de Claromecó, me sentí muy cómodo, la forma de trato y amabilidad que tienen ellos y por eso vine las dos ediciones siguientes”.

“Aprovecho para instalarme, conocer y ayudar en lo que pueda y esté a mi alcance. Este tipo de competencia a Claromecó lo beneficia muchísimo, es impresionante la gente que hay en todos los lugares de la localidad”, indicó.

“El cambio de pista me complicó un poco pero no me dejó de gustar, este va a ser el cuarto año que corro en la moto adaptada, este año no me caí ni una vez en una pista muy trabada para mis condiciones es algo muy positivo”, explicó Montenegro, al tiempo que agregó “en la carrera van tres motos conmigo, dos me levantan si me llego a caer y uno señaliza. No me subí a una moto en todo el año, ayer anduve una manga hoy largamos y dije vamos a terminarla como sea, eche una vez nafta y pude seguir, estoy súper contento”.