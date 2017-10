Enduro del Atlántico 2017: Villa Gesell fue epicentro de toda la acción del ante último round de la temporada

Organizada por Alta Velocidad, fiscalizada por la FEBOM y con el apoyo de la Municipalidad de Villa Gesell , se llevó a cabo los días 28 y 29 de octubre , la octava fecha puntuable del Campeonato Enduro del Atlántico 2017.

Con más de 180 participantes inscriptos en esta anteúltima presentación del año se disputaron vibrantes carreras ante un importante marco de público que acompañó el desarrollo de las acciones en el Circuito Municipal de Motos y quads de la ciudad de Villa Gesell, ubicado en KM 408 de la Ruta 11.

Durante el día sábado una jornada soleada con temperaturas primaverales se llevaron a cabo las tandas de entrenamientos. Ya durante el día domingo con abundante nubosidad y cielos amenazantes de lluvia se desarrollaron las carreras principales de Motos y Quads y la lluvia espero hasta que todo concluyo.

Motos

Las motos abrieron pista siendo las 12:00 hs ajustados al cronograma pre establecido por la organización. Pedersen, Altieri y Mattioni rápidamente salieron abriendo pista.

Nahuel Pedersen fiel a su estilo conductivo, rápidamente abrió una luz sobre sus inmediatos perseguidores y se afianzó en la punta de carrera hasta la caída de la bandera a cuadros.

Por detrás de él Altieri y Mattioni dieron clases de sobrepasos en pista. Los experimentados pilotos disputaron la segunda posición durante gran parte de la carrera, y eso se robó la atención de los presentes.

Finalmente el pinamarense Javier Altieri se quedaba con la segunda colocación seguido del geselino Gustavo Mattioni quien accede a la tercera plaza del podio.

De esta manera Nahuel Pedersen logra una estratégica victoria que en los puntos lo coloca como el Campeón Senior 2017 del Enduro del Atlántico.

Otros vencedores en Motos

Amateur Limitada: Magliolo Ulises

Motos Junior: Martin Nicolás

Master A: Dreosi Julián

Master B: Gasparri Marcos

Master C: Fritzler Hernán

Motos Promocional: Kozzoff Federico

Motos Tornado: Zurita Diego

Quads

Una ajustada paridad en los puntos entre el campeón defensor, Luciano Van Doorn, y el experimentado piloto Pancho Bartucci fue la que enmarcó la previa de esta carrera.

La multitudinaria largada de piloto profesionales integradas por 12 de los mejores exponentes areneros de la actualidad vio como Facundo Fauret #25 lideraba las acciones de la primera vuelta seguido de cerca por Bartucci, Estomba y Van Doorn.

Intercambio de posiciones durante toda la carrera, una cerrada lucha en pista entre los más cercanos contendienes al título (Van Doorn, y Bartucci) eran algunas de las incidencias que ocurrían en pista.

Pero una figura se agigantaba desde el arranque, y era Lucas Estomba el que tomaba el control de las acciones y lideraba.

Pero no todo estaba dicho. Promediando la carrera Luciano Van Doorn se retira de la competencia, dejando de esta manera un final Abierto en la definición del campeonato.

Nicolás Mandarano cierra en segunda colocación luego de batallar toda la carrera y a tan solo 4 segundos del puntero.

Sobre el final es Mandarano quien arremete sobre el puntero, pero Estomba aguerrido en su manejo sabe defender la posición y es quien con una diferencia de tan solo 4 segundos se erige como el indiscutido ganador de esta

Podio Profesionales Quads: 1-Lucas Estomba 2-Nicolas Mandarano 3-Pancho Bartucci 4-Facundo Fauret 5-Matias Molinari

Final abierto en la definición del campeonato con ventajas para el marplatense Pancho Bartucci y Claromecó en el Enduro de la Primavera 7 será la encargada de develar quien es el nuevo Campeón 2017 entre los Gigantes de las 4 Ruedas.

Otros Ganadores de la octava fecha en Quads:

Damas: Pocetti Milagros (nueva soberana).

Standard 450: Rizzo Agustín

Junior: Aman Abel

Limitada: Rossi Juan Francisco

Limitada A: Peñalva Mateo

Master A: De Nardis Ariel

Master B: Tettamanzi Hernán

Master C: Kozzoff Marcelo

Master Pro: Rosales Eduardo

Pre Junior: De Freitas Tomas

Promocional A: Coleur Nahuel

Promocional B: Colacci Damián

Raptor 700: lbornoz Ezequiel

Ajustados al cronograma y siendo las 17 horas se procedió a la entrega de premios donde contando con la presencia de Carlos Churrupit, secretario de deportes de Villa Gesell la organización Alta Velocidad hizo entrega de una placa para el intendente Gustavo Barrera y al secretario de Turismo, Emiliano De Félice, en agradecimiento.

Se cerró de esta manera la octava fecha en la ciudad de Villa Gesell y el reencuentro será los días 24, 25 y 26 de noviembre en Claromecó para vivir la séptima edición del Enduro de la Primavera,

Enduro del Atlántico agradece las fuerzas de seguridad y asistencia de emergencia actuantes en este evento (policías, bomberos, Hospital, rescatistas y ambulancieros).