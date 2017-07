Enfático reclamo del pago del Plan Progresar a estudiantes en el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos realizó una nueva sesión ordinaria, en la que se aprobó un pedido de los bloques del Frente Renovador y el Frente Para la Victoria - PJ para dirigirse al Director Ejecutivo de ANSES y solicitar informes respecto a la suspensión de pagos del Plan Progresar, y el repudio por la medida tomada de no hacer efectivo el pago a los estudiantes beneficiarios del mismo.

Enfáticamente, fue la presidente del bloque del Frente Para la Victoria, Graciela Callegari, quien solicitó al presidente del cuerpo “excederse en su función de concejal y hablar como docente", en su condición de directora del Instituto Superior de Formación Docente 33 de Tres Arroyos ya que no se están haciendo efectivos los pagos a los estudiantes beneficiados con esa ayuda.

“Quiero disculparme de hablar en una situación en la que sé que voy a exceder mis funciones de concejal para pararme como docente que está viviendo este problema en sus estudiantes; siempre me gusta separar situaciones pero este no va a poder ser el caso” sostuvo.

“Este bloque y esta docente cree que como lo establece la Constitución Nacional, que la educación es un derecho y que lo debe garantizar el Estado. No hay político que no diga que la educación es la herramienta para incluir y transformar la realidad de la gente; hay que ayudarla sobre todo a aquellos que, por sus condiciones de vida y situaciones en determinados momentos, tienen que estudiar hoy en día. De esto se trata la base y el derecho, porque el Progresar es un derecho de acompañamiento para transformar sus vidas. Si creemos que la educación debe ser transformadora y habilitadora de oportunidades, hay que acompañar esa parte del todo para quienes en su situación personal y laboral no les permite el estudiar”, agregó.

“En 2015 había 35 mil personas y hoy se le cayeron 15 mil, eso lo dice todo porque los estudiantes jóvenes o no tan jóvenes que quieren estudiar, están y el instituto y los veo llorar cuando concurren a mi despacho, y hoy día el Instituto que dirijo tiene la mayor inscripción porque quieren estudiar, y saben que estudiar y sostenerse es la única oportunidad que tienen para cambiar su vida, la de sus hijos o la de su familia”, relató Callegari.

“Todos son muy amables y nos dicen que hay una respuesta, llaman a los estudiantes para decir que en una semana resolverán el problema pero la transparencia del sistema ha sido confundida”, fustigó, y agregó que “hay una intencionalidad que subyace en las nuevas líneas de becas; estamos poniendo en duda el valor de educar y si no es transformadora la educación no tendría sentido; yo no puedo decirle que vea si le gusta sino que tengo que acompañar y recibir a todos, aquellos que no pueden financiar el tránsito educativo; a mí me asombra porque cuando van a la ANSES dicen que el error es nuestro, y tengo que llamar porque hay un error en el sistema operativo o se pierden los comprobantes; no es justo que se juegue con la necesidad del otro, estamos hablando de un importe de 900 pesos, el que no ha sido ajustado desde 2015 con todo lo que ha pasado; la base del Instituto 33 es de 243 Progresar, y no están muchos de los 132 que he certificado en papel durante 2017”.

Por su parte, desde el bloque del Frente Renovador, el concejal Sergio Soulé fue quien destacó lo mencionado por Callegari, y sumó su voz al pedido de solución al pago de la ayuda del Gobierno Nacional, destacando a su vez la labor de la Comisión de Becas Municipales, la que trabaja muy seriamente ante los pedidos que realizan las familias y los estudiantes que esperan esa ayuda para poder continuar con su educación.

El reparto de leña

Otro de los puntos en los cuales fue cuestionado el accionar del Ejecutivo municipal fue la nueva modalidad del reparto de leña a sectores carenciados, ya que en esta nueva etapa los vecinos que requieren esta ayuda deben llenar planillas en los Centros de Atención Primaria de la Salud barriales y luego esperar el reparto por parte del municipio.

En un proyecto de comunicación, el FPV-PJ solicitó que se eleven informes respecto a este sistema a través del Ejecutivo y su Secretaría de Desarrollo Social.

Fue el edil Martín Garrido quien abordó el tema, y expresó que “las dificultades que presenta en los barrios este nuevo sistema, luego de un temporal o días de lluvia para que los vecinos puedan estar saliendo de sus casas, y con este nuevo sistema los vecinos se tienen que anotar al CAPS cada vez que necesitan leña, es algo que no entendemos, se supone que si un vecino una semana necesita leña a la semana siguiente deberá ser asistido; es uno de los puntos que no se entienden del porqué de este cambio”.

Garrido recordó asimismo que cuando integró la Comisión del Vivero en Claromecó “ hemos solicitado tanto yo como en la actualidad la concejal Callegari que se nos informe sobre la empresa que iba a realizar la extracción de leña de la que no se supo nada; sabemos que hay kilos y kilos de leña que el Ejecutivo está retirando y recuerdo que pedíamos el año pasado algún camión para que se llevara la leña y ahora estamos con problemas”.

Volviendo al ámbito local, Garrido sostuvo la falta de claridad hacia los vecinos de esta nueva modalidad al expresar que “En algunos CAPSno estaba la tan mentada planilla, o no estaban informados algunas personas que estaban atendiendo; y en unos cinco días, luego del nuevo sistema y empezó el reparto de leña y a algunos vecinos les tiraron en la vereda dos tortas de leña; pongámonos en el lugar de una jubilada que requiere la asistencia y le tiran dos tortas en la casa; a pedido nosotros fuimos, le cortamos la leña y le duró una tarde, por lo que luego debió ir al CAPS a anotarse, y esperar otros cinco días para tener la leña”.

“Debemos remitirnos a la situación económica que estamos atravesando, porque las familias con una pensión o una asignación por hijo, antes podían comprar la leña, y hoy no alcanza con esta asignación a cubrir la leche de un mes para un chico, y mucho menos comprar leña; hace un año y medio la garrafa social tenía un precio de setenta pesos, hoy tiene otro valor, y ahora sufrimos el recorte del programa Hogar y debemos concurrir en la asistencia de algún vecino que pueda estar pasando por una situación difícil”, dijo.

“Luego que nosotros empezáramos a hacer pública la situación que se veía, se nos contestó desde el Ejecutivo y se trató de desvirtuar o desviar el foco, diciendo que estábamos atacando a las trabajadoras sociales del municipio, y quiero aclarar que no fue así; sabemos que muchas veces reciben, atienden gente y lamentablemente atienden reclamos y no pueden hacerle frente porque es el municipio quien no les da las herramientas, como alguna ayuda respecto a la alimentación o la leche que la trabajadora social toma en cuenta el pedido y no están las herramientas lamentablemente, y es una cabeza del sector que representan quien no les da esas herramientas”.

En otro tramo de su alocución, el concejal kirchnerista cuestionó la visión del intendente respecto a la situación de pobreza, y lo invitó a que lo acompañe en una recorrida, lo que fue contestado por la edil Claudia Cittadino, quien sostuvo que el jefe comunal “recorre las calles, conoce la problemática, y que seguramente no tendría inconveniente en aceptar”.

Cittadino agregó que “se han repartido 450 pedidos en cinco camiones y diez personas afectadas a reparto. Hay mucha demanda y hay gente de clase trabajadora que antes podía y ahora no puede comprar leña, y con los aumentos de gas los pedidos aumentaron y este sistema que se implementó fue para hacer más ágil el reparto, y hay una leñera abierta en calle Sargento Cabral de donde se puede retirar por lo que como todo sistema hay que ajustarlo y lo vamos a hacer”.

La atención en la guardia del Hospital, a Comisión

Otro punto que concitó interés hacia la población fue la atención en la guardia de Emergencias del Hospital Pirivano, en el que el bloque del FPV –PJ solicitó informes al respecto, el que pasó a Comisión de Acción Social y Salud, habida cuenta que está prevista la concurrencia de la Secretaria de Prevención Social y Salud, Dra. Mónica Capellari y del director del Pirovano, Dr. Guerra para la semana próxima, el jueves 13.

La Dra. Mercedes Moreno, quien preside la comisión mencionada, dijo que “la atención en guardia es un tema siempre presente y lo hemos charlado cada vez que han concurrido la

Secretaria de Prevención y el director del Hospital; entendemos que el tema no es excluyente, ya que sucede también en el ámbito privado, y como fue planteado como una medida de mejora en la atención a la guardia el tercer médico para orientación y atención de pacientes ,sería conveniente saber si se ha modificado o no la estadística y poder comparar si se modifica o no, como una posible punta para intentar solucionar el desborde que tiene la guardia y la cantidad de tiempo que tiene que esperar la gente”.

Dijo además que “el hospital tiene el mismo esquema e atención desde hace veinte años; se ha modificado el diagnóstico y la terapéutica pero el esquema es el mismo que el de hace cuarenta cincuenta o veinte años; estamos de acuerdo que hay una cultura de usos por parte de pacientes de la guardia y no de otros servicios, creemos que el sistema de atención público tiene que tener una oferta consistente y regular en los consultorios externos en el hospital y en las CAPS, con una disponibilidad amplia horaria para que la gente modifique esta costumbre para evitar que los problemas que no son de emergencia se puedan solucionar en otro momento y en otro lugar”.

Fue la concejal Claudia Cittadino quien solicitó el pase a comisión, lo que fue aprobado, con el agregado solicitado por su par del Frente Renovador Sergio Soulé, de considerar también la atención en la guardia de Pediatría, teniendo en cuenta la época del año, a lo que Cittadino argumentó que le acercarían el pedido de manera adelantada para que cuando se produzca la comparencia de Capellari y Guerra en la comisión “puedan venir con un detalle de lo requerido”.

Otros temas

El cuerpo también aprobó despachos de las comisiones internas, entre los que se destacó la ratificación de un convenio específico con la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, para el dictado de la carrera de posgrado “Especialización en violencia familiar”. También se aprobó la adhesión a la ley nacional que crea el Registro de Electro dependientes, que garantiza el servicio eléctrico en forma permanente y un tarifario especial gratuito.

Hubo diversos pedidos por parte del Frente Renovador, destinados a la señalización de calles en Orense y gestionar fondos por parte del Ejecutivo destinados a solventar el funcionamiento del geriátrico de esa localidad; un pedido de informes sobre el estado de ejecución de obra de ampliación de plantas de gas en Claromecó, Orense y Copetonas, lo que fue contestado por el vecinalista Orfanó, quien dijo que ya se firmó el contrato con la empresa adjudicataria y que en unos 20 días “estarán en Tres Arroyos los tubos que serán enviados a cada una de las localidades”.

El Frente Para la Victoria PJ también abordó la problemática orensana, al solicitar informes sobre el predio destinado como depósito de basura, y un pedido al Ejecutivo para realizar la reparación del alumbrado público en la planta urbana.

El bloque massista solicitó colocar un alambrado olímpico en la Planta de Tratamiento de Residuos de San Francisco de Bellocq, atento a que se produce la voladura de elementos que quedan en resguardo en los boxes y genera reclamos vecinales.

Otro tema planteado desde el bloque Renovador fue la solicitud al Ejecutivo de los vehículos habilitados como transporte público de pasajeros, ya sea taxis, remises, combis o colectivos, basándose en el fatal accidente ocurrido en Mendoza días pasados que costara la vida a jóvenes integrantes de un ballet.

Desde el bloque Cambiemos, fue solicitada la inclusión de la calle La Rioja del 1000 al 1100 en la obra de extensión de la red de gas natural, “teniendo en cuenta que hay otros sectores de la ciudad en la cual se ha hablado con vecinos para extender la red, y esta cuadra lo reclama”, según expresó Horacio Espeluse.

También desde esta bancada se solicitó arbitrar los medios para efectuar el mantenimiento de calles Isabel la Católica, Bolívar y Balcarce, del 1000 al 1100, sumándose a este pedido el concejal Garrido del FPV - PJ, por pedidos similares realizados en distintos barrios de la ciudad donde se produce la acumulación de agua en las arterias.

El último punto del Orden del Día, fue un pedido del Bloque Justicialista, respecto a llevar a cabo tareas de inspección sanitaria en inmediaciones de las Avenidas Alem y Aníbal Ponce, donde hay un depósito, constatar a quien pertenece el predio y labrar las contravenciones necesarias, porque el predio puede ser considerado como un basural clandestino en cuanto a seguridad e higiene, fundamentado por el concejal De Benedetto, quien afirmó que “ es una lástima que cuando uno se dirige a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos o al Parque de Agroquímicos, haya un lugar que contenga esas dos cosas”.

Se aprobó la desafectación de un inmueble inscripto como Corralón Municipal en la localidad de Claromecó, y un pedido de licencia del concejal vecinalista Emiliano Podestá desde el 17 al 24 de julio, por lo que asumirá la banca Damián Palla.

Se pudo ver asimismo, la presencia de quienes reclamaron nuevamente que De Benedetto devuelva la banca, tras haberse escindido del bloque del Frente Para la Victoria.