Enrique Achigar pasó por “Esto es Historia”

“Estaba por casarme y me colgaron la galleta. Yo no esperaba esa situación y por ese motivo rechacé la posibilidad de continuar una carrera militar”.

El concepto corresponde al señor Enrique Achigar quien participó como invitado en el programa “Esto es Historia”, ocasión en que hizo referencia a su familia, radicada en Coronel Pringles.

Fue allí donde completó su escolaridad primaria y el destino lo traería a Tres Arroyos como empleado de la empresa constructora a cargo del nuevo edificio de la Escuela N°1.

Recordó que la empresa quebró y quedó solo en ese lugar, siendo intimado por la justicia a abandonar las instalaciones en un plazo perentorio.

“A través de unos muchachos amigos con quienes jugaba al fútbol”, recordó, “conseguí alojarme en una casa de familia en la primera cuadra de calle Alberdi. Lo único que tenía por entonces era la bicicleta”.

Relató que siendo grande cursó estudios en la Escuela Técnica egresando como técnico constructor. Fue este el rubro que marcó su vida profesional.

Repasó la circunstancia especial que lo impulsó a dedicarse al conservacionismo reconociendo a Ernesto Re como su maestro.

Desde 1973 fue nombrado como guardafauna dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia. Posteriormente la dependencia sería traspasada a la Municipalidad.

El relato transitó por diversas cuestiones vinculadas con la intervención en la preservación de la fauna regional, recordando especialmente la aparición y rescate en el cementerio municipal de un gran lagarto overo.

Achigar no eludió referirse a situaciones comprometidas que debió afrontar, como así señaló la necesidad de tener una especial vocación para desarrollar la actividad.

Dijo que el segundo jefe, Eduardo Alvarez ha quedado a cargo de Claromecó y Reta y, por otra parte, que está casi en extinción la perdiz copetona o martineta, especialmente por ser afectada por la ingesta de agroquímicos.

El programa se había iniciado con la difusión de una tanda comercial de la década del 70 en la voz de Salvador Denóvile y una serie de avisadores cuyas actividades han desaparecido a través de tanto tiempo.

En la segunda parte se escuchó un documental sobre el aporte alimentario de América hacia el mundo, especialmente a través de la mandioca.

También se hizo referencia a los espasmódicos intentos de establecer el turismo como una política de estado municipal, propósitos nunca alcanzados a pleno y con iniciativas que se fueron frustrando sucesivamente.

En este caso se recordó la discusión y aprobación de un proyecto presentado oportunamente por el Movimiento Vecinal para conformar una comisión asesora honoraria en el distrito.

En el segmento deportivo se escucharon los goles de un empate ocurrido entre Deportivo Independencia y Villa del Parque en 1988.

Rumbo al mundial se escuchó la clasificación de Bélgica para enfrentar a Argentina en Méjico 1986 al vencer a España por penales.

Por su parte Alberto Deramo hizo referencia a sucesos reales respecto a los mundiales de fútbol pero que han excedido lo estrictamente deportivo.