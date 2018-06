Ente Vial: Poggi y Griffioen descalificaron afirmaciones de Espeluse en la Rendición de Cuentas

El presidente de la Comisión Vial Rural, Richard Griffioen junto al director del Ente Descentralizado Vial, Héctor Poggi, visitaron los estudios de LU 24, a los efectos de aclarar que la maquinaria con la que cuenta el Ente se encuentra en pleno funcionamiento y no hay material obsoleto, como lo indicara en sus ponencias sobre la Rendición de Cuentas del ejercicio 2017 el presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Horacio Espeluse.

Queríamos hacer la salvedad de parte del Ente Descentralizado que se ha tenido una interpretación errónea”, dijo Griffioen, y afirmó que “el equipo de herramientas que tenemos se caracteriza por ser nuevo o semi nuevo con algunas máquinas que tienen unos cuantos años; todas las herramientas están trabajando a full, salvo las que estén en alguna reparación, pero en general se les hace un buen mantenimiento y brindan un buen servicio”.

“El equipo de herramientas tiene muy pocos años, porque todos los años evaluamos, y no queremos aportarnos de esa costumbre, para todos los años comprar alguna maquinaria como retroexcavadora, algún pisa toscas o un camión; el equipo que tenemos es muy bueno, presta muy buen servicio, y queríamos dejar en claro eso, que la gente se quede tranquila que la maquinaria no es obsoleta como se ha interpretado”, agregó.

Poggi: “Nos da lástima que hablen mal de las herramientas”

El director Poggi, por su parte, afirmó: “Nosotros lo que hacemos evaluamos las maquinarias que están más viejas, se charla con la Comisión y se decide a ver que se compra, vamos y hablamos con el intendente, quien generalmente está de acuerdo, y hay veces que se compra una herramienta y media, una vez compramos cuatro camiones porque eran más baratas que una maquinaria, por lo que nos da lástima que hablen mal de las herramientas viales que están trabajando”.

“El otro día fuimos a Rauch, donde el intendente expuso como se conformó la Comisión Vial Rural, y nos preguntaban luego de la charla, sobre cómo era el manejo, por lo que nos duele muchísimo porque tratamos de solucionar todos los problemas, por lo que me gustaría que el señor Espeluse vea como está el taller y las maquinas, para poder de ser necesario, desmentir y decir que tiene razón”.

“Nos consultan desde otros partidos vecinos”

Griffioen agregó que “es tradicional tener consulta de otros partidos vecinos para ver como se ha logrado tener tanto entoscado, como se compone la Vial y si somos un ejemplo a nivel nacional, sabemos que la ha nombrado el presidente y la gobernadora, eso no se hace con la herramienta más o menos sino con muy buena herramienta”.

“Siempre va a haber algún camino que le falte algo, pero hay veces que no se puede abarcar pero se trata de solucionar lo más pronto posible” acotó Poggi, y respecto del aporte que realiza el productor a través de sus impuestos, dijo que “estamos en un 85 u 87% de la cobrabilidad de la tasa a la hectárea y nos reunimos con la Sociedad Rural para dar a conocer los aumentos anuales de la tasa, y responden que no hay nada que decir respecto a los caminos; el anteaño pasado, cuando tuvimos las inundaciones en Reta fue un trabajo muy bravo, y dimos soluciones aunque debimos esperar que secaran los caminos; algunos tenían medio metro de agua, pero nos comunicaban que luego podían salir del campo, incluso con camiones con cereal”.

“Creo que simplemente lo que hicieron fue una interpretación equivocada; nosotros lo charlamos entre nosotros pero la gente sabe que el desenvolvimiento del Ente Vial, que es muy bueno, así que creo que está aclarado el tema”, concluyóel titular de la Comisión Vial Rural.