Entidades de la Mesa Agropecuaria rechazaron el método para declarar la emergencia en Buenos Aires

A través de un comunicado, la Mesa Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires integrada por Carbap, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina, señalaron su diferencia con las autoridades bonaerenses en el “método” y la “forma” de declarar la emergencia agropecuaria producto de la sequía. Por ese motivo “no convalidaron” la propuesta porque no se “contempla la verdadera situación que viven los productores afectados en esos lugares”.

“El campo bonaerense necesita plena comprensión y atención ante la dura realidad que dejará la sequía, especialmente en un año en que el Impuesto Inmobiliario Rural ha subido más del 50 % luego de un revalúo de oficio por parte de ARBA a miles de parcelas rurales”, manifiestan.

El texto expresa:

“Las entidades integrantes de la Mesa Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires (CARBAP, CONINAGRO; Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina) se manifiestan para explicar que el día 12 de abril pasado hubo una reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria para tratar la situación de 28 partidos por sequía.

Las autoridades de los Ministerios de Agroindustria y Economía presentaron un método desarrollado por el INTA como único indicador de la afectación de los efectos de la sequía. Las entidades solicitaron precisiones al respecto que no fueron satisfechas y sin intercambio de informaciones con el sector privado.

Luego de una extensa jornada, además de los partidos que los Ministerios de Agroindustria y Economía proponían entrar en emergencia y desastre, las entidades logramos que 11 partidos entraran en emergencia individual por listado de productores para el período del 02/01/18 al 30/04/18, período que fue cuestionado por muy corto pues los efectos de la sequía se mantendrán durante todo el año actual.

Además, unilateralmente desde el gobierno se dejó fuera el partido de Patagones. Ante éstas circunstancias las entidades integrantes de la Mesa Agropecuaria de la Provincia de Buenos Aires (CARBAP, CONINAGRO; Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina) pidieron otra reunión para tratar la inclusión de los partidos que no habían completado sus presentaciones.

Con ese antecedente se realizó otra reunión en el día de la fecha, para evaluar la situación de 26 partidos más. Las entidades refutaron técnicamente el índice presentado como único indicador de la sequía, por el que quedaban, arbitrariamente, algunos partidos en emergencia, otros por listado de productores, y los casos de Salliqueló, Gral. Villegas, Cnel. Rosales, Gral. Paz y Villarino fuera de los beneficios de la Ley de Emergencia y Desastre Agropecuario.

Ante la negativa oficial de darle a esos 5 partidos y a Patagones la emergencia individual, y rechazar la solicitud de extender todas las emergencias por 180 días, CARBAP, CONINAGRO, FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA Y SOCIEDAD RURAL ARGENTINA no convalidaron la propuesta porque no se contempla la verdadera situación que viven los productores afectados en esos lugares.

Nuestras entidades lamentan esta situación, que no se condice con la cooperación público privada que es necesaria para el crecimiento y desarrollo provincial.

El campo bonaerense necesita plena comprensión y atención ante la dura realidad que dejará la sequía, especialmente en un año en que el Impuesto Inmobiliario Rural ha subido más del 50 % luego de un revalúo de oficio por parte de ARBA a miles de parcelas rurales”, concluye el comunicado que lleva la firma de Carbap, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina.