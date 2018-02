Entraron a robar pero le habrían errado de casa

Días atrás ocurrió otro hecho delictivo en la ciudad aunque los ladrones no se habrían llevado nada porque al parecer le erraron de vivienda.

El malogrado robo ocurrió en una casa de las primeras cuadras de avenida Güemes. Pero como no robaron nada las víctimas habrían decidido no radicar la denuncia ni dar a conocer lo sucedido.

Es que esta situación había trascendido como otro hecho que se sumaba a los sufridos por Uzcudun y la familia Fusaro, ocurridos también durante el fin de semana pasado.