Entregaron subsidios a escuelas de la ciudad para arreglos en los techos

La concejal del Movimiento Vecinal Marta Pellegrini y el intendente Carlos Sánchez entregaron subsidios a las escuelas N° 15, N° 14, N° 8 y al Jardín de Infantes N° 915, para concretar distintos arreglos en los techos de los establecimientos.

“Esto es como el cierre del 2016, donde allí por el mes de mayo, se anunció que trabajando el Consejo Escolar con Infraestructura y el municipio, que es el que aporta los Fondos del Financiamiento Educativo, se iban a hacer intervenciones en distintas escuelas en los techos de las mismas”, anticipó Pellegrini.

En este sentido, manifestó la edil que “se da respuesta a la escuela 15, 14, 8 y Jardín N°915, que al terminar las empresas las obras, se llevan el dinero de los subsidios para poder entregarles a las mismas, más allá de que en las cooperadoras quedaran pequeños montos de dinero por un tiempo, para ver si no hay un defecto de obra y entonces así, salvarlo con ese dinero que queda”, explicó.

Recordó que anterior a estas 4 instituciones a las que hoy se le entregó los subsidios, se intervino la cubierta de la Escuela N° 2 y la Escuela Secundaria N° 1 y “quedan pendientes por una cuestión de tiempo, porque no hay muchas empresas que trabajen con el Consejo Escolar, el Jardín N° 904 y el CEF N° 113 de Orense. Con esto, estaríamos cerrando lo proyectado realizar en este tema de cubiertas del distrito”.

Por su parte, el Intendente Carlos Sánchez, remarcó que “realmente con este fondo que envía la Provincia y la Nación también, venimos trabajando y haciendo los arreglos que las escuelas precisan. Empezamos el Plan Techos en mayo, y nosotros desde aquí tramitábamos las obras. Se han terminado casi todas, salvo estas dos últimas donde hay que esperar a que no haya actividad en el colegio y en los próximos días se terminarán de hacer. Seguiremos en el 2017 trabajando en esta línea, viendo según los pedidos que llegan dando prioridad al uso de estos fondos”, señaló.

En cuanto a la obra en el techo de la Escuela Especial 501, Pellegrini explicó que “debemos hacer la salvedad con las grandes intervenciones y lo que hay que hacer en el distrito, donde se proyectan acerca de cuáles son las urgencias y las inversiones y se trabaja con la Provincia. En febrero fue el intendente y el jefe de gabinete a Infraestructura y acordaron las obras a realizar. Esas fueron las 4 obras que salieron por emergencia; los baños de la Escuela 8, la obra de electricidad en la ex Escuela Virgen de la Carreta, el techo y un arreglo especial en la escuela 501. Se licitó, pero no sabemos si hubo oferente o no. El techo de la Escuela 501 y el de la Escuela 54, nosotros hablamos y estaba el compromiso en que lo iba a resolver la Provincia. Volveremos a tratar el tema próximamente”, anticipó.