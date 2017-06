Entrenaban motocross y los desalojó del circuito un Concejal con la policía

El concejal Martín Garrido hizo desalojar el circuito de motocross existente en la prolongación de la avenida Almafuerte cuando un grupo de practicante de este deporte motor realizaba una práctica el pasado sábado por la tarde, denunció la Asociación Civil que nuclea a quienes son aficionados al motocross.

El comunicado dado a conocer por la institución depotiva dice: El día sábado (10/06/2017), aparentemente un concejal (que no dejo siquiera una tarjeta con su nombre) en conjunto con un móvil de la policía de la provincia de Buenos Aires suspendieron los entrenamientos y desalojaron la pista denominada el triángulo donde funciona la sede la A.C.T.M. –Asociación civil sin fines de lucro. Folio de inscripción 133513. Legajo 227665 matrícula 43986 DPPJ-.-

Alegó (mostrando una captura de pantalla de su teléfono celular) la existencia de una ¨orden¨; dijo, dictada hace unos 20 días que resuelve de suspensión de actividades en la pista a los fines de realizar algunas mediciones ambientales. Al parecer, sin término de duración. No sabemos si realmente existe esa ¨orden¨. No sabemos si es una ordenanza, un decreto municipal, una medida cautelar de algún juzgado civil; en fin. NO SOMOS ADIVINOS!.-

Pudimos haber continuado con los entrenamientos ya que no estamos notificados de NADA! Pero siempre preferimos no entrar en conflicto, por eso suspendimos.-

Al Sr. Concejal le rogamos que la próxima vez que intente hacernos saber decisiones de algún organismo, cual fuere, lo haga por los carriles legales correspondientes y no mediante la utilización de la fuerza pública, en ostensible exceso de sus funciones y al borde la comisión del delito previsto y reprimido en el art. 248 CP, que no denunciaremos en pos del dialogo.-

Somos gente de bien, deportistas todos, no merecemos ser tratados de este modo; siempre fuimos claros, no queremos molestar a nadie de ningún modo. Pedimos al Consejo Deliberante por el mes de Octubre de 2016 que haga las mediciones ambientales a los fines de terminar con las mentiras y exageraciones del UNICO vecino quejoso. Jamás fuimos convocados a ese efecto; resulta un absurdo que ocho meses más tarde se ordene suspender las actividades para acceder a realizar las mediaciones que nosotros mismos propusimos. Con concurrir cualquiera de estos sábados hubiese alcanzado, siempre estamos en la pista.-

Si esa orden realmente existe, tengan por cierto que no es a los fines de hacer una mediación de impacto ambiental, es a todas luces una excusa; Una solapada forma de ¨sacarse¨ el problema de encima, de no resolverlo. Suspender las actividades es una forma de ¨darle el gusto al vecino quejoso¨ sin echarnos.-

Propendemos como siempre al dialogo pero, del mismo modo que lo hicimos el año pasado, ahora le hacemos saber al Concejo Deliberante que hemos invertido muchísimo dinero en esa pista; Que gastamos todos los fondos obtenidos en el EDC en la construcción de un riego. Que dentro del predio hay pertenencias de la ACTM que están incluso en nuestros estatutos. Defenderemos nuestros intereses y nuestro esfuerzo.-

Estamos y estaremos inmensamente agradecidos al intendente municipal don Carlos Sánchez y a su secretario de deportes Guillero Orsili por todo el apoyo brindado al EDC pero, en verdad resulta paradojal que se nos ayude por un lado para la realización de un enduro en pos del riego y que por otro se nos impida el uso de la pista en donde estamos construyendo el riego. Son públicos los avances en la construcción y compra de materiales. Todos están publicados.-

Aportamos nuevamente y siempre al dialogo y al consenso. Esperamos una solución pacífica. Sí dejamos suficientemente claro que no perderemos todo el trabajo y el esfuerzo puesto en mantener y mejorar la pista; si debemos abandonarla por imposición reclamaremos ser compensados por las pérdidas presentes y futuras demandando a quien o quienes resulten responsables.-

Suspendemos a partir del día de la fecha el cobro de las cuotas sociales como asimismo los entrenamientos semanales. Disculpas a los socios!

Una lástima la forma! Dejan mucho que desear! No merecemos este atropello.

Siempre por más! ACTM, finaliza diciendo el comunicado hecho público a través de las redes sociales.

Consultados los deportistas por la identidad del concejal, manifestaron que se tata de Martín Garrido.