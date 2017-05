Erica Mandrini anunció encuentro de patín y habló sobre su escuela en Boca

La profesora de patín Erica Mandrini recibió a LU 24 en el gimnasio de Boca Juniors, durante la clase de las infantiles para anunciar la próxima actividad a cumplirse el sábado venidero.

“Estamos preparando el encuentro con El Fanal, del próximo sábado, en el que también nos va acompañar Huracán de Necochea, y después nosotras le devolvemos la visita”, comentó. “Las chicas podrán patinar como les gusta, sin jueces, sin competición, solo con números grupales, algunos solistas, así que los esperamos a todos”, añadió.

Por otra parte, recordó que “desde hace un tiempo estoy en Boca y me han recibido bien. Si bien por ahí la pista no es con las medidas que se requieren, nos adaptamos. Tenemos más de cien patinadoras, desde infantiles hasta adultas. Las más chiquitas, de 4 años, son muy desenvueltas para practicar y es muy lindo verlas”, destacó.

“La gente colabora con nosotros con rifas y también los padres apoyan muchísimo. Quiero agradecer a Luisina Beitía y a Celeste Arias que me ayudan ya que sola no puedo, también a mamá que está siempre y a mi familia que me banca, sin ellos no podría hacerlo”, finalizó.