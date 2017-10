Ernesto Snajer brindó una clínica de Guitarra en el Conservatorio

El destacado guitarrista Ernesto Snajer brindó hoy una clínica abierta y gratuita en el Conservatorio de Música. Snajer es guitarrista, compositor y productor musical, y su estilo como intérprete es el resultado de intereses musicales muy amplios como el jazz, tango, folklore sudamericano y rock.

Esta familiaridad para tocar distintos géneros, le permitió como sesionista participar en más de setenta discos, entre los que se destacan sus aportes para León Gieco y Alejandro Lerner, Calle 13, Julieta Venegas, Soledad, Jairo, Axel, Miranda, Ariel Ramírez y Patricia Sosa, Peteco Carabajal, Litto Nebbia, Liliana Herrero, La Bruja Salguero, entre otros.

Ha combinado su carrera como intérprete, con una intensa labor docente, brindando workshops y cursos de guitarra a lo largo de toda Argentina, y en esta oportunidad le tocó presentarse en nuestra ciudad.

Previo a iniciar la clínica LU 24 habló con Snajer contó que “es una de las actividad que más me gusta hacer, compartir las cosas que conozco con estudiantes de música o con pibes que tienen mucho entusiasmo”.

Consultado sobre la experiencia de haber tocado con muchos músicos expresó: “Se va enriqueciendo sin duda, porque de muchas de esas personas aprendí un montón y compartir con ellos, quieras o no, aprendes. Es algo muy importante en el desarrollo de cualquier músico. Si bien todos tienen estilos distintos, de todos aprendes alguna cosa”.

Finalmente esta noche a las 21 hs. realizará un concierto en el Centro Cultural La Estación, con un valor de entrada fijado en ciento cincuenta pesos. Esta actividad cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Al respecto dijo sobre el show: “Voy a tocar algunas composiciones que tengo grabadas en unos disco que edite, pero también principalmente voy hacer versiones de compositores que me gustan muchísimos, no solo argentinos sino del mundo entero, así que los voy a homenajear tocando versiones”.