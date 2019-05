“Error involuntario”: no está lista la prescripción administrativa de la ex Virgen de la Carreta

María José Adobatto, presidente del Consejo Escolar de Tres Arroyos, y el doctor Federico Brandán, titular del área de Tierras municipal, atribuyeron a un “error involuntario” el anuncio de la consejera escolar de Cambiemos, Guillermina Iriarte, en torno a la prescripción administrativa del predio en el que funciona el jardín y la ex escuela Virgen de la Carreta.

“Efectivamente queríamos informarle a la comunidad, sobre todo a la del Jardín 920, respecto de la situación actual de los terrenos, porque se dijo que ya está concluido un trámite que en realidad no lo está”, señaló Adobatto.

“Este proceso se inició hace dos años, están trabajando el intendente y la cooperadora del colegio, y se nos ha pedido desde la Escribanía General de Gobierno que se haga un convenio entre la Dirección General de Escuelas y el Municipio, para que quede claro que una vez que los terrenos a nombre del Municipio, éste los cederá a la Dirección de Escuelas. Pero hemos enviado el convenio a la Provincia hace unos cuatro meses y aún no tiene respuesta, cuestión que entendemos que sucederá a la brevedad, y una vez firmado lo enviaremos a la Escribanía General de Gobierno para que continúe el trámite de prescripción. Les han dado información errónea, el trámite no está finalizado”, sostuvo Federico Brandán.

Recién cuando el predio esté a nombre de la Provincia se podrán realizar mejoras y ampliaciones, mientras que hasta el momento las que eventualmente se realicen serán con aportes del municipio, finalizó por su parte Adobatto.