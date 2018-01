Es de Pringles, vive en Italia hace 27 años y ahora disfruta de la playa de Claromecó

El móvil playero de LU 24 se cruzó con Diego, una persona que se vive en Italia desde hace 27 años, más precisamente en Provincia di Ancona, y en estos días se encuentra disfrutando de la playa de Claromecó.

Diego es de Coronel Pringles y hace 27 años que vive en Italia y tiene un bar-restaurant en la ciudad italiana. En diálogo con LU 24, el turista manifestó que “vinimos a pasar unos días a Claromecó. En Provincia di Ancona hay muchas cosas, es una ciudad muy linda. No soy un amante del agua salada, para mí es para la pasta nomás, pero de todas formas voy a la playa seguido, trate de entrar al agua pero estaba muy fría acá, en Italia es más calentita”.

“Al restaurant viene gente de varios países, más que nada en lo que es el verano de allá. En el año 1991 tomé la decisión de ir a Italia que tenía el apoyo de familiares allá, tenía 19 años y dije que iba a probar. El viaje duró 50 horas, fui y me gustó, así que me he quedado allá durante 27 años. La comida del restaurant es toda italiana”, explicó Diego en lo que fue una cálida entrevista con el equipo de LU 24.